ISPLIVALA FOTOGRAFIJA KOJA OTKRIVA DUGO ČUVANU TAJNU: Evo zašto su godinama u svađi bile Tanja Savić i Slavica Ćukteraš! (FOTO)

Pre tačno dve decenije prva sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" proslavila je dve žene, Tanju Savić i Slavicu Ćukteraš.

Ubrzo zatim, počela su šuškanja o tome da je sukob Tanje i Slavice uzeo maha, te da su tenzije na zajedničkim turnejama prvih "Zvezda Granda" postale nesnosne.

O tome šta je po sredi bilo, ni jedna ni druga decenijama nisu progovorile, a ratne sekire zakopale su kada je Tanja Savić pre dve godine prošla kroz tešku borbu za starateljstvo nad sinovima, a koleginica joj tada svesrdno pružila podršku. Sada, kada je Slavica u sličnoj situaciji i proživljava dramu sa svojim bivšim suprugom Vladom Avramovim, Tanja joj je takođe uzvratila podršku punog srca.

Ipak, nedavno je na "TikToku" isplivala fotografija koja bi mogla biti odgovor na pitanje koje je čak dve decenije mučilo estradu: Šta je povod za sukob Tanje Savić i Slavice Ćukteraš?

Naime, na fotografiji su svih sedam finalista prve sezone pomenutog takmičenja, a ono što posebno privlači pažnju su pogledi puni nežnosti između Slavice Ćukteraš i Darka Filipovića, koji je u to vreme bio dečko Tanje Savić. Da li je ovo još jedno u nizu nagađanja ili je istina konačno izašla na videlo, vreme će pokazati.

Slavica je jednom prilikom za Svet dala intervju i otkrila nešto više o njihovom sukobu:

- Sa Tanjom nisam u svađi, ali sam strašno ljuta na nju i ne pričamo. Sve je počelo od njene izjave da sam pokazala grudi njenom dečku. To je velika laž i ni dan-danas mi nije jasno zašto je to izjavila.

- To ne mogu da joj oprostim. Ako ne verujete da govorim istinu, pitajte njenog dečka. Neću da se prepucavam sa njom preko novina i sve što sam imala da joj kažem tim povodom, rekla sam joj u lice. Uostalom, baš me briga. Kad budem htela nekom da pokažem svoje grudi, taj će to morati da zasluži jer će imati šta i da vidi. Možda nisu velike, ali su prelepe. I to bez silikona!

