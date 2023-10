ISPLIVALA PRIVATNA PREPISKA JOVANE JEREMIĆ I PRVOG MUŽA: Voditeljka van sebe, momentalno odgovorila na poruku "Lave moj dobri..."

Voditeljka Jovana Jeremić danas proslavlja 33. rođendan, a njen bivši suprug Vojislav Milošević, sa kojim ima ćerku Leu, uputio joj je čestitku punu ljubavi, a ona je njihovu prepisku odmah podelila.

- Lavice, srećan rođendan! Standardno, da tebi poželim zdravlje, ljubav, sreću, uspeh... Ali neka ti Bog podari dovoljno snage, mudrosti, trpeljivosti da velike snove sanjaš i te velike snove živiš. Da ne odustaješ od svega što si zacrtala i da stalno, ma koliko teško bilo napraviš novi korak napred. Korak koji će biti zapisan, svevremensko obeležje po kome ćeš se pamtiti. I ako ljudi nekad i umiru, njihova dela traju zauvek, zapisana među zaslugama baš onih koji su imali hrabrosti da najveće snove žive u realnosti. Živa ti meni bila na mnoga leta! - napisao je Voja, a Jovana mu je odmah odgovorila:

- Hvala, lave moj dobri. Ti si moja duša. Lavica će te uvek podržavati, ti to znaš. Dok je živa! - napisala je Jovana bivšem suprugu kojeg ona nazima prvim mužem.

Inače, Jovana i Vojislav su ostali u odličnim odnosima nakon razvoda.

- Ja svog prvog muža doživljavam kao sina. Imaće on žena i daj Bože oženiće se i imaće i treće dete. Jedina nepromenljiva žena u životu Voje je Jovana Jeremić i svaka žena koja bude sa njim to mora da zna i da poštuje. Zato što Voji da fali dlaka sa glave obrnula bi ceo svet za njega da mu pomognem. Mi smo prošli 4 godine i on me nikada nije izdao. Podržavao me je i pružao mi je koliko god je mogao u datom momentu. Bilo ko ko pokuša da ga dirne imaće problem sa mnom. Njemu kada nešto fali, ja se razbolim, ali mu učinim šta god treba - rekla je Jeremićka nedavno i dodala:

- Meni je Vojin bio drug. Meni su se sve velike ljubavi desile iz prijateljstva. Ovo je najiskreniji intervju koji sam dala. Ja ne mogu da vodim ljubav ako ne osetim da je to nešto pravo i da on mene kapira po nekim drugim osnovama. Nije mi bilo teško jer je on bio moj veliki prijatelj i ranije - rekla je ona za "Kurir" tada.

