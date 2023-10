"MAMA ME RODILA U ŠTALI PA MI SIPALA VODU U USTA" Potresna životna priča Zorica Marković, jednu stvar nikad nije saznala o sebi

Pevačica i bivša učesnica rijalitija Zorica Marković poznata je po britkom jeziku, koji ju je često mnogo koštao u životu. Njene psovke i svađe znale su da šokiraju javnost, ali ni približno kao njena životna priča, koju je jednom prilikom otkrila pred kamerama.

Naime, Zorica je ispričala da joj odrastanje nije bilo nimalo lako i otkrila da je bila neželjeno dete.

- Imam četvoro braće i sestara. U trenutku kada je moja majka bila trudna sa mnom i moja 20 godina starija sestra je bila trudna. To je tada bila sramota. Roditelji su razmišljali su o abortusu, ali majka me je ipak rodila. U štali. Sipala mi je vodu u usta kad su svi izašli iz štale, kad sam se rodila, tata me spasao - iznela je Zorica šokantne detalje iz života.

- Bila sam neželjeno dete. Nedelju dana nisu znali šta će sa mnom. Zato i ne znam kada sam tačno rođena. Majka nikada nije htela da mi kaže kad mi je rođendan. Čudno je to sve bilo. Upisana sam 9. juna, neki kažu da je u pitanju 31. maj, ali ja mislim da sam se rodila oko 15. maja. Nasmejem se kad me neko pita šta sam u horoskopu. Odgovorim im da sam vodopad.

Folkerka je opisala i kako su se roditelji kasnije ophodili prema njoj.

- Kad me povedu na njivu, umoče krpu u šećernu vodu i ostave me da dudlam to dok oni rade. U mojoj porodici svi su imali neki zadatak. Moj je, kasnije, bio da čuvam 50 ovaca i 10 krava. U zapadnoj Srbiji žene su jake. Tako je i moja mama bila stub kuće u kojoj je živelo 11 ljudi. Iako je bila niska i sitna, bila je jača od tri muškarca. Ona i otac su imali skladan brak - zaključila je Markovićka.

