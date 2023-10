"KOKS SU JOJ ŠMRKALI SA STOMAKA" Matora žestoko udarila i otkrila šokantne tvdnje na račun Irine 2 Hot! A onda se oglasio i drug

Jovana Tomić Matora ušla je u žestoku raspravu s Irinom Kolin, poznatijom kao Irina Tuhot (2hot), kada ju je ova prozvala za njene navodne afere napolju.

To se pokazalo kao pevačicina kobna greška jer se ispostavilo da Matora mnogo bolje raspolaže mnogobrojnim informacijama o njenom privatnom životu, pa je sada javno iznela neke od njih, a tiče se njenog navodnog opijanja, orgijanja i prostitucije.

foto: Printscreen Pink

Tomićka je za crnim stolom napala Irinu, a tom prilikom nije birala reči, pa su svi ostali u šoku nakon Jovaninih optužbi.

- J**ao te je ko je stigao, gazde klubova, k**vo raspala. Moj najbolji drugar Cile, on je 20 godina u klabingu, ja radim s tim čovekom, nemoj molim te da me praviš debilom i pričaš ovde bajke ovima što te ne poznaju. Da me nisi čačkala, ne bih ti rekla sve ovo, ali pošto si mene uzela u usta, sad ćuti i slušaj šta govorim. Nisi mogla da hodaš kad se uroljaš. Kako zoveš to kad dođeš u klub i piješ za džabe, a posle ideš u odaje iza, šta je to. Mani me sada s tim suzama, boli me ona stvar za tužbe, ravaku si za mene i d*olja. Možeš da me tužiš koliko hoćeš, to si, što si - urlala je Matora na Irinu, koja je nju prva potkačila.

Kako su Matora i Irina imale zajedničke prijatelje, tragom informacija koje je Tomićeva iznela protiv Kolinove, oglasio se jedan od njih, te potvrdio Jovanine navode i izneo još šokantnih detalja:

- Za Irinu imam da kažem da je to jedna droljetina raspala, koja je pijana bauljala po klubovima, prodavala se za piće, dva. Bio sam prisutan nekoliko puta kada su je gazde razvlačile posle nastupa, nije je j**ao samo ko nije stigao. Matora je sve u pravu što je iznela o njoj, ja sam gledao kada su joj koks šmrkali sa stomaka, ona nije znala ni gde se nalazi. Postala je poznata po vrelim orgijama, a ne po pesmama, šta mislite odakle joj takav nadimak - zaključuje Jovanin, ali i Irinin, poznanik.

kurir.rs/republika

Bonus video:

04:40 Jovana Tomić Matora