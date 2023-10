"NE SMEM DA OSTANEM SAMA" Aleksandra Mladenović u strahu, ONI se ne odvajaju od nje! Evo šta su joj priznale sve Stefanove bivše

Pevačica Aleksandra Mladenović prijavila je bivšeg dečka Stefana policiji nakon što joj je pretio da će izvršiti samoubistvo.

Povodom toga on se oglasio, te otkrio da je siguran da ga je pevačica prijavila u naletu besa, međutim, ona tvrdi drugačije.

foto: Printskrin/Instagram

- Nije istina da sam ga prijavila u besu, prijavila sam ga iz straha za svoju bezbednost. On psihički nije dobro, ja sam ga vodila da se leči i nadala se da će biti bolje, ali evo vidite do čega je došlo, on je nestabilan. Pa tri puta je pokušao da se ubije, još na sve to, on je mene zvao na video poziv da to gledam, to je jedna agonija i trauma mi je ostala. Pozvala sam roditelje da budu sa mnom, ne smem da ostanem sama jer ne znam šta taj čovek može da uradi, na šta je spreman - rekla je Aleksandra.

- Sve devojke sa kojima je bio su mi se javile, ima 20 njih. Sve su mi isto rekle, da je lažov i manipulator, da ih je novčano koristio. On je čovek koji ima poroke, nikad mu nije dosta novca, moj je ukrao, pa tvrdio da je samo "pozajmio". I posle svega on na Instagramu piše da me voli i da nas neće razdvojiti… Šta drugo da kažem osim da je jasno da mu nije dobro - rekla je pevačica.

foto: Printscreen

Podsetimo, Stefan je nakon izlaska iz pritvora tvrdio da nije bio nasilan prema Aleksandri.

- Otišao sam po stvari, kada sam pitao da mi ih da, policija me je odvela. Spavao sam u stanici, nisam bio nasilan, samo sam tražio svoje stvari koje su ostale kod Aleksandre. Ona je svesno htela da me pošalje u zatvor, ali nije uspela. Bio sam u stanici do 13 časova, pa sam išao kod sudije, gde sam dobio zabranu prilaska i kaznu od 3.000 evra. Platio sam odmah kešom. Žao mi je što smo se razišli na ružan način. Samo ona i ja znamo koliko se volimo i koliko živimo jedno za drugom. Nisam trenutno dobro psihički, mnogo se loše osećam - rekao je on

- Ona me je prijavila u besu, sve najgore stvari je rekla za mene. Otišao sam po neke stvari i da popričamo na miran i normalan način. Nisam uopšte bio agresivan, bio sam smiren skroz. Žao mi je to se ovo dešava jer smo radili na bebi - rekao je za Stefan.

kurir.rs/alo/blic/informer

Bonus video:

00:48 Bivši dečko Aleksandre Mladenović ne može da preboli raskid