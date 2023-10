"SRELI SMO SE NA VRATIMA I DOGOVORILI DA SE VIDIMO" Dača Dak se ovako spojio s Ksenijom Pajčin, a evo da li je u kontaktu s Cokom

Dača Dak, dens zvezda devedesetih, posle skoro 20 godina pojavio se u javnosti i dao intervju za Kurir. On se u razgovoru, između ostalog, prisetio i dve pevačice njegove grupe Dak - Ksenije Pajčin i Coke.

foto: Privatna Arhiva

Dača kaže da ga je Ksenijin odlazak pogodio, a da sa njenom naslednicom u grupi više nema kontakt.

- Skoro 18 godina nisam bio u zemlji i neke kontakte sam izgubio. Što se Coke tiče, s njom sam izgubio kontakt, neko vreme smo se čuli, ali sam menjao zemlje. Ono što znam od zajedničkih prijatelja je to da je gospođa Coka, hvala bogu, dobro, da su deca živa i zdrava, što je najbitnije.

Prva pevačica grupe Dak bila je Ksenija Pajčin. Kako ste se upoznali?

- Bila je mlađa od mene pet godina. Viđao sam je kod Bebe i Huse, bila je klinka, lepa, lepo je igrala. Uvek je bila prelepa. Našli smo se kad sam radio s mojim prvim aranžerom Dorijanom. Ona je tada bila kod njega sa dve drugarice, htela je nešto svoje da radi. Sreli smo se na vratima. Ona je izlazila, ja ulazio. Tad smo popričali i razmenili smo brojeve telefona. Pitao sam Husu i Bebu za nju, rekli su mi da je otišla da proba sama da radi, pa sam rešio da porazgovaram s njom. Videli smo se na Banovom brdu, ona je tamo živela, a ja u blizini, na Čukaričkoj padini. Tako je sve počelo. Imao sam četiri ili pet pesama snimljenih kada sam počeo s njom da radim: "San", "Dačo, volim te"... Rekao sam joj da bude tu, da otvara usta, kada može da peva, neka peva preko lid vokala. Bili smo sjajan duo.

foto: Printskrin / Youtube

Koliko je bila u grupi?

- Dve godine. Na prvoj ploči je bilo tri vokala - Tamara Laketić, Marija Mihajlović i Ivana Negativ. Na drugoj ploči je Ksenija pevala dve pesme: "Hej, Dak, ti si mrak" i "Ljubavni napitak". U ostalim pesmama bila je kombinacija Marije i Tamare, Ivana nije, jer je tad već krenuo Tap 011. Dakle, na prvoj ploči nije pevala Ksenija, na drugoj je snimila te pesme za koje smo procenili da ona to može da iznese. Trudio sam se da pesma prođe dobro, jer to je najbitnije, a da li peva ova ili ona, jeste bitno, ali nije najbitnije. Nikada nisam to krio, na omotima je pisalo ko koju pesmu izvodi, stvarno s tim nisam imao problem.

foto: Printscreen YT

Ni Coka nije pevala?

- Na ploči na kojoj je "Pedro", pesma koju je otpevala Marija Mihajlović, postoje dve numere koje je otpevala Coka. Ponosan sam na sve što smo uradili, imao sam odličnu saradnju sa svima.

Kako si podneo Ksenijinu smrt?

- Tada sam bio u nekom međuprostoru, malo ovde, malo u inostranstvu. Njena smrt me je baš pogodila, s njom sam imao lepe trenutke. Zajedno smo prošli mnoge stvari, imali smo odnos pun poštovanja i ljubavi. Baš me je pogodilo, ali pošto poznajem njenu porodicu, bilo mi je nezgodno da nešto puno o tome pričam. Ne bih želeo da se vraćam na tu tragediju.

