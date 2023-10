"DŽEJ JE BIO BISER NA ĐUBRIŠTU" Muž Anice Dobre i prijatelj Ramadanovskog o filmu i poslednjim danima: TEŠKO SE KRETAO I PRIČAO

Miodrag Mića Sovtić u intervjuu za Kurir evocirao je uspomenu na svog pokojnog najboljeg prijatelja Džeja Ramadanovskog i to uoči premijere biografskog filma "Nedelja".

foto: Damir Dervišagić

Suprug glumice Anice Dobre i vlasnik omiljene Džejove kafane na početku razgovora otkrio nam je prve utiske o filmu.

- Pogledao sam neke delove filma, nisam ceo. Taj film u meni budu neki poseban osećaj. Učestvovao sam u tome i pokušao sam na svoj način da doprinesem. Bila nam je namera da snimimo ne samo film o Džeju već i o životu na Dorćolu u tim vremenima osamdesetih i devedesetih, sve do njegovog vrtoglavog uspeha 1992. Sve je autentično, ništa nije izmišljeno.

Kako ste zadovoljni načinom na koji vas je odigrao Aleksej Bjelogrlić?

- On me je odlično odigrao, zadovoljan sam. Ja sam lično hteo da me on odigra. Podseća me na neki moj život u to vreme, prikazao me je onakvim kakav sam tad bio. Otkriću vam sad da ću se i ja pojaviti u jednoj sceni na filmu.

Možete li da s nama podelite kako je izgledao vaš poslednji susret s Džejom, s kojim ste bili nerazdvojni decenijama.

- Došao je ovde u piceriju. Njegov kutak je bio ili za šankom ili za levim separeom. To je bilo u četvrtak, a već u nedelju je preminuo. Teško se kretao i pričao. Niko od nas iz društva nije ni slutio da je tu već skoro kraj, ali videlo se da je loše izgledao.

Da li ste insistirali da ode da potraži lekarsku pomoć?

- Kod Džeja se poslednjih godina nije znalo kako je, ponekad je dobro izgledao, a ponekad ne. Trebalo je da ide kod doktora. Nije hteo. Želeo je da živi život punim plućima do kraja. Imao je mogućnost nege od svih doktora specijalista, imao je upute... Ništa nije poštovao, radio je samo kako je on hteo. Tako kako je hteo, tako je i otišao.

Pričalo se i da je sam Džej tokom života imao želju da se snimi jedan film o njemu.

- Tako je. Njegov stav je bio da on snimi film o sebi i taj film je trebalo da se zove "Bela žena". Imao je neku svoju viziju tog filma, ali ne znam koliko bi on bio autentičan kao što je "Nedelja". Non-stop je pričao o tome.

foto: ATA Images

U tom periodu koji obrađuje film, pored Marine Tucaković, Fute Radulovića, Rake Marića, važnu ulogu odigrala je i Lepa Brena.

- Brena je dosta uticala na to da Raka Marić uzme Džeja. Ona je njega videla i odmah je rekla Raki: "Uzmi njega, ovaj mali je strašan!" Tako je i krenulo. Raka je imao puno pevača i nije ni razmišljao o Džeju, ali Brena je tu dosta pomogla. To mi je on lično ispričao.

Kakve su se priče sve pričale u ovom lokalu?

- Jao, ne smem to da pričam. To je bio šou. Poveravao mi se ovde redovno. Znao sam sve njegove tajne i on moje. Sve je čuvao. Nikad ništa nije prenosio dalje.

Koliko ste puta ispratili Džeja kući posle provoda?

- Sam je išao kući, nisam mu trebao ja. Znao je dobro put.

Čujete li se s njegovom porodicom?

- Čujem se sa Anom i Marijom. Bio sam joj i na svadbi. One film nisu gledale i za njih ćemo napraviti posebnu premijeru. Imam tremu kako će one da prihvate taj film, jer u njemu ima svega i svačega. Nadam se da će biti zadovoljne.

Kakve emocije film budi kod vas?

- Teške. Neko društvo je ovde gledalo delove filma i svi su plakali. Spontano. Film je ušao u nas, osetio sam neku jezu. Voleo bih da film tako deluje i na druge ljude. Džej je bio kao biser na đubrištu. Pun pozitivne energije i spreman da pomogne svakom.

foto: Printscreen

Marko Janketić Husa me iznenadio, dobro se snašao Marko Janketić u filmu "Nedelja" glumi lik Isa Lera Džambe, bliskog rođaka Džeja Ramadanovskog. foto: Damir Dervišagić Glumac još nije pogledao ceo film, ali je vrlo zadovoljan kako izgleda trejler, koji je u sredu uveče premijerno emitovan. - Džeja nisam imao priliku da upoznam. Moja uloga je karakterna, živopisna i žestoka. To je priča o drugarstvu i nekom drugom vremenu - rekao nam je Marko, a onda se dotakao i Huseina Alijevića, poznatijeg kao Husa Bit Strit, koji je odigrao glavnu ulogu. - Husa se snašao jako dobro. Baš me je iznenadio s obzirom na to da nije glumac, jako liči na Džeja iz mlađih dana. Bilo mi je lako da snimam s njim. foto: Kurir

