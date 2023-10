MNOGI SU MISLILI DA SE NEĆE POJAVITI! Voja stigao na rođendan Jovane, a evo kako je dočekan! Sad je JASNO u kakvim su ODNOSIMA

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić večeras proslavlja svoj 33. rođendan u jednom restoranu u Skadarliji, a slavljenici se tamo najpre pridružila ćerkica Lea, a onda i bivši suprug Vojislav Milošević, kao i voditeljkina porodica i prijatelji.

Voja je u jednom momentu i pozirao u zagrljaju bivše tašte, Jovanine majke, a sudeći po njihovim osmesima oni su u idličnim odnosima.

foto: Kurir

Podsetimo, Jovana često ističe da je s Vojislavom ostala u odličnim odnosima nakon razvoda.

foto: Kurir

- Ja svog prvog muža doživljavam kao sina. Imaće on žena i daj Bože oženiće se i imaće i treće dete. Jedina nepromenljiva žena u životu Voje je Jovana Jeremić i svaka žena koja bude sa njim to mora da zna i da poštuje. Zato što Voji da fali dlaka sa glave obrnula bi ceo svet za njega da mu pomognem. Mi smo prošli 4 godine i on me nikada nije izdao. Podržavao me je i pružao mi je koliko god je mogao u datom momentu. Bilo ko ko pokuša da ga dirne imaće problem sa mnom. Njemu kada nešto fali, ja se razbolim, ali mu učinim šta god treba - rekla je Jovana nedavno i dodala:

- Meni je Vojin bio drug. Meni su se sve velike ljubavi desile iz prijateljstva. Ovo je najiskreniji intervju koji sam dala. Ja ne mogu da vodim ljubav ako ne osetim da je to nešto pravo i da on mene kapira po nekim drugim osnovama. Nije mi K

Kurir.rs/ Pink.rs

Bonus video:

00:47 Jovana Jeremić pokazala slavljeničku tortu