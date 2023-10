POSLALA MU GREŠKOM PORUKU NA FEJSBUKU, A ZAVRŠILI PRED OLTAROM Isplivali ŠOK detalji braka Hrvatice kojoj bivši traži MILIONE

Ćerka Dine Dvornika, influenserka Ela Dvornik, zaratila je sa bivšim mužem Čarlsom Pirsom oko podele imovine nakon njihovog razvoda.

On je, naime, u julu ove godine, podneo tužbu protiv bivše žene jer traži deo kuće u Balama, čiji je ona jedini vlasnik, a što se tek nedavno saznalo.

foto: Printscreen/Instagram

Jedna od najpopularnijih hrvatskih influenserki se ovim povodom nije oglašavala, ali jeste njena baka Žarka Kuljiš, koja je na Fejsbuku stala u odbranu unuke. Ona je optužila bivšeg zeta da je sve vreme živo na Elin račun i istakla da je kuća njena jer je ona sama otplaćuje.

Bivši supružnici su nakon brakorazvodne parnice opet završili na sudu, a pojedine je njihov sadašnji loš odnos iznenadio. Tokom braka Ela se u intervjuima koje je davala za medije hvalila suprugom i njihovim odnosom.

Dvornikova naslednica mlađa je od bivšeg supruga 13 godina, a tokom devetogodišnjeg zajedničkog života dobili su dve ćerke. Sve vreme ga je predstavljala kao britanskog preduzetnika.

Upoznali su se 2014. godine u Londonu, a verili se godinu dana kasnije. Venčanje su obavili u Las Vegasu 2019. godine.

foto: Printskrin/Instagram

- Upoznali smo se preko Mesindžera, slučajno. Nekom drugom sam htela da pošaljem poruku i slučajno sam njemu poslala i tako smo ušli u razgovor - ispričala je Ela u martu ove godine u jednoj emisiji, samo nekoliko meseci pre nego što će doneti odluku o razvodu.

- Sve je počelo uz pivo. Sedeli smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala da peva. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli da se ispovedamo jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svideo mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osećala. Bilo je nešto u vazduhu i oboje smo osetili da to neće biti samo jedna od onih noći - napisala je jednom prilikom Ela na svom Instagramu.

Čarls je Elu često nazivao "ljubavlju svog života", pisao je Story.hr, a kada su se upoznali imala je 22 godine, a on 35.

- Pre 5 godina kad smo se upoznali, Čarls je hteo da me odvede u Las Vegas da se venčamo, ali ja nisam imala vizu. Ali sada imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Poslednje tri godine, otkad smo vereni, pokušavamo isplanirati venčanje, ali kako su nam porodice na drugim krajevima Evrope, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što najbolje radimo, kako bi Frank rekao "na naš način" - objavila je tada influenserka na Instagramu.

Nakon što se saznalo da se razvode, Ela se oglasila i potvrdila da je njenom braku došao kraj, a onda je na Instagramu napisala da i dalje žive u kući u Istri oko koje se sada spore.

foto: Printscreen/Instagram

Kuću u malom istarskom mestu influenserka je kupila na kredit. Nekretnina ima 124 metara kvadratnih, dok se dvorište prostire na čak 551 kvadratni metar. Pojedini mediji nagađaju da njena imovina na moru sad vredi blizu milion evra.

Ela je jednom prilikom otkrila koliko zarađuje kao jedna od najuspešnijih influenserki u regionu.

- Deset do 80.000 evra mesečno - rekla je Ela.

Čarls je 2018. godine osnovao firmu "Experiment" u Daruvaru, koja se bavila proizvodnjom motornih vozila. Prema podacima iz Poslovne Hrvatske, firma je sve do 2022. godine bila u minusu, da bi na kraju zatvorio dugom od 2.700 evra. Prema LinkedInu, Čarls ima preko 25 godina iskustva u marketingu mobilnih uređaja, pišu hrvatski mediji.

Od kada je upoznao Elu, naredne dve godine njegovo zanimanje bilo je "Influencer Husband" na Ellinom blogu o putovanjima, koji se našao na listi najboljih britanskih putničkih blogova.

foto: Printscreen/Instagram

Osim firmi u Hrvatskoj, Čarls je od 2016. godine investirao u dve strane firme, postao direktor treće i osnivač četvrte. Bračni par je 2016. godine osnovao kompaniju "Manijak". Kako je Ela objasnila za Glas Slavonije, reč je o prvom evropskom inkubatoru koji okuplja influensere i marketinšku platformu za njihov poslovni razvoj i povezivanje sa brendovima. "Manijak" je, prema podacima Poslovne Hrvatske, od 2018. do 2021. godine ostvario neto dobit oko 300.000 evra. Od 2021. godine firma ima dva zaposlena sa platom nešto većom od 1.000 evra. Ela je 2018. godine pokrenula obrt "Cruella". Njen obrt i zajednička firma sa suprugom su u blokadi, a Čarlsov Experiment više ne postoji.

Kurir

Bonus video:

00:24 ELA DVORNIK SKINULA SALO I POHVALILA SE RAVNIM STOMAKOM! Zamrzla masne naslage i čudnim tretmanom sad je SEKSI MAMA VIDEO