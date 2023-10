"ERA OJDANIĆ I NJEGOV UNUK SU IMALI ODNOSE SA NJOM" Miljana iznela mišljenje o novoj devojci Bebice i zaurlala za crnim stolom

Miljana Kulić je sinoć u toku emisije "Pitanja novinara" prokomentarisala odnose njenog bivšeg dečka Nenada Macanovića Bebica i njegove nove devojke Teodore Delić.

Između ostalog, Miljana smatra da je Teodora Delić bila intimna sa Erom Ojdanićem i njegovim unukom.

- Apsolutno ga ne koristi, zaljubila se, on je baš tip momaka koje je imala ona do sada. I slep vidi da se zaljubila. Njoj se ovaj čovek gadi i sama priča non stop o bivšem momku kako je izgledao, apsolutno sa gađenjem priča o njemu kada god ima priliku za to, apsolutno ga upoređuje sa bivšim momkom, on je šeširdžija, a bivši momak je Bog. Igra igru zato što je bivši momak, nažalost, Miljane Kulić. Kada god joj prilazi, ona traži izgovor: "Hajde reši sa ovom tvojom bolesnicom šta imaš". Era Ojdanić?! Ja sam razmišljala, ona je promenila lični opis. Moje mišljenje i moj subjektivni osećaj je da je Era Ojdanić bio intiman sa sa njom, kao i njen unuk Uroš. Tako da, ova devojka je devojka poznatog morala - rekla je Miljana i dodala:

- Čeka Zolu, rekla je Urošu da jedva čeka da uđe Zola. Smatram da čim pre bude ušao Zola, da će biti zanimljivo - rekla je Kulićeva.

- Miljana je poznata po istini ovde - bila je Teodora sarkastična.

