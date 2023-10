"GOCE TRŽAN MI JE PREKO GLAVE" Ivan Marinković besan zbog bivše žene, zapretio iznošenjem prljavog veša: Nešto ću i ja da otkopam

Ivan Mariković, bivši zadrugar, danas se pojavio na suđenju sa Anom Ćurčić, po njenoj tužbi.

foto: Printscreen Amidži šou

Ćurčićeva se, ipak na ovom suočavanju nije pojavila, a Ivan je prokomentarisao i druge aktuelne teme. Jedna od njih je i i odnos sa njegovom bivšem ženom Gocom Tržan.

Naime, poslednjih dana u medijima počele su da se protežu Gocine izjave o njihovom odnosu, na koje je Marinković sada odgovorio:

- Ne mislim ništa loše, ne želim da ulazim u rat sa njom, i to mi ne treba, ali svakoga jutra kad se probudim, pročitam neku njenu izjavu. Stvarno mi je preko glave. U tim intervjuima ona se i dalje poziva na to da ona mene ne komentariše, a ceo intervju o meni! Ja ne znam koja je to potreba da se ona vraća na taj neki naš život koji je prošao... prepričava ga vrlo perfidno, spontano, a ustvari gađa u suštinu, čak i iznosi detalje, rekao je Ivan pa dodao:

foto: Kurir televizija

- Pominje da je ona mene uvela u javni život! Pa ako taj neko već dugo posle tebe opstaje u tome, to nisu samo tvoje zasluge! Nisi ti mene napravila. Evo sada kažem da ne želim da je pominjem, ali ću morati i ja da otkopam nešto i kažem i ja svoj deo priče pa ćemo videti kako će se završiti! Apsurdne su one priče da je preko ovoga želim da uđem u rijaliti. Da to želim, ja bih to mogao jednim pozivom da rešim - zaključo je Marinković.

Kurir/Pink

Bonus video:

09:41 Ivan Marinković - biću razočaran ako Ana pobedi