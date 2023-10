PEVAČICA PROGOVORILA O TAJNOJ UDAJI! Mesecima krila da je u braku: Sebi sam još više posla natovarila! Ovo je uradila pred svadbu!

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka progovorila je o braku nakon što se udala u tajnosti.

Osim toga, pevačica je u intervjuu govorila o rezultatima operacije nosa kojoj se nedavno podvrgla malo pre braka.

-Lepo je u bračnom životu. Mi se volimo, poštujemo. Dugi niz godina smo zajedno i sve smo to sad krunisali brakom. Za sada je sve ok – rekla je Aleksandra.

Pevačica se osvrnula na komentare kako je za mnoge njena udaja bila neočekivana.

- Nisam se udala baš brzo i izdovorila sam „da“ svom dugogodišnjem partneru - prokomentarisala je Cipka, koja je priznala i da joj je život od kada je u braku bitno drugačiji.

- Nisam verovala da će život da mi se toliko promeni. Imam još puno dodatnih obaveza, da ne kažem, bračnih, već porodičnih i kućnih poslova, tako da mi se čini da sam samoj sebi još više posla natovarila. I naravno, moj muž je taj koji u kući vodi glavnu reč – priznala je Cipka.

Pevačica, koja je prepoznatljiva po svojim često i provokativnim izdanjima, sada je ispričala i da li će se to promeniti u narednom periodu.

- Moj muž prvenstveno razume moj posao i podržava me u tome. Poznaje me jako dobro. Zna šta volim da obučem, svakakve neke kombinacije, tako da imam njegovu apsolutnu podršku. Razumemo se i nema tu neke zle krvi. A i sigurna sam da je srećan što ima prelepu ženu pored sebe. Uostalom, znao je ko sam, šta sam, i to je to – ispričala je pevačica.

Osim što joj se promenio bračni status sredinom godine, nekako je malo pre toga promenila i svoj fizički izgled, kada je zbog devijacije nosa bila prinuđena da se podvrgne hirurškom tretmanu.

-U početku nisam bila zadovoljna jer mi je bilo neobično kako izgledam posle operacije. Međutim, kada je reč o funkcionalnosti i zdravstvenom problemu koji sam imala, to je sve sad kako treba i nadam se da će tako i ostati. Da ne moram za koju godinu da ponovo idem pod nož, što se ljudima dešava. Već sam i ranije jednom radila svoj nos i tu famoznu devijaciju koja se vratila. Što se tiče izgleda, sada sam se nekako navikla na ovaj nosić – priznala je Aleksandra i objasnila:

-To je bila stvar izbora doktora. Nisam ja odnela sliku i pokazala mu kakav nos želim da imam. Otišla sam na operaciju da bih prvenstveno rešila zdravstveni problem, a krajnji ishod je takav kakav je, što možete i da vidite. Ali konačno sam prodisala i stvarno je sve leglo kako treba. Dišem punim plućima i više ne hrčem.

Pevačica je priznala da je i sama bila iznenađenja saznanjem da je noću „strugala daske“.

- Nisam ni znala da hrčem dok nisam putovala sa svojim kolegama. Kada bismo spavali u putu oni bi mi rekli: „Ženo, ti hrčeš“. Sada me napokon više ne zavitlavaju povodom nosa i toga – rekla je Aleksandra.

Cipka je nedavno bez dlake na jeziku progovorila o estradi i koleginicama, a jedna njena izjava izazvala je pravu buru u medijima.

-Nije me niko razočarao, ali mogu da kažem da sam neke ljude nekako drugačije zamišljala, a ono što sam dobila od njih je nešto sasvim suprotno od toga. Što se tiče odnosa, komunikacije i tako, ali dobro, svi mi biramo kako ćemo da se predstavimo. Ima puno slatkica na TV-u, a ovako,u privatnom životu su velike opajdare– poručila je Cipka.

