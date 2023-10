"MARINKO ROKVIĆ MI SE JAVIO POSLE SMRTI I PITAO: ŠTA DA VAM OTPEVAM?" Doktor pomislio da je lud, obratio se vladici, ON GA ŠOKIRAO

Gostujući u emisiji Puls Srbije, poznati gastroenterolog dr Vojislav Perišić pričao ja o neverovatnom iskustvu koje je jednom prilikom doživeo.

Najpre je govoreći o hrani koju bi trebalo jesti tokom nastupajućeg jesenjeg i zimskog perioda izdvojio polubareni kiseli kupus, šargarepu, ren i supu sa knedlama, jer sve navedeno sadrži antioksidanse, prirodne probiotike i vitamin c. Pomenuo je i staro tradicionalno piće vodnjiku, koja se pravi od divljih jabuka.

Na pitanje gde se mogu nabaviti dIvlje jabuke on je konstatovao da smo se kao narod dosta udaljili od svojih običaja pa i od svoje tradicionalne ishrane.

- Mi smo se kao narod odrodili, a toliko toga lekovitog postoji u našoj tradicionalnoj ishrani. Verujte mi znam šta govorim ja sam pri bistroj - rekao je Perišić.

Nakon toga nastavio je da insistira na tome da zna šta govori pa se u vezi sa tim dotakao i teme psihoterapije:

- Psihoterapeuti se ne skidaju sa televizije. Moja prva žena je bila psihoterapeut. Ja nisam imao nikada problema, ali sam imao veoma neobična priviđenja.

Potom je ispričao kako mu se u jednom takvom priviđenju nedugo posle smrti javio pevač Marinko Rokvić.

- Meni se javio Marinko Rokvić posle smrti. Ja bistar. Marinko se pojavljuje na vratima. Prvo sam mislio da sam poludeo. Pitao sam: "Marinko, jeste vi?" "Ja sam profesore" odgovorio je. "Profesore, šta da vam otpevam?" pitao je. Znate koju pesmu mi je otpevao. Tebe nema! Kad je otpevao kaže: "Doviđenja profesore". Ako sam vas lagao da Bog da propao u crnu zemlju - rekao je Perišić.

Zatim je ispričao sličan događaj sa jednom pacijentkinjom pored koje je bio kad je ona bila na samrti:

- To je bila najlepša žena koju sam u životu video. 1992. godine je umirala. Kad sam došao kod nje ona je bila unezverena. Rekao sam svima da izađu iz prostorije. Uzeo sam je za ruku i rekao hajde mi da razgovaramo. Bilo je oko pola 12 noću. Razgovarali smo ceo sat. Ona je nasmejana sklopila oči.

Nakon toga desila se neverovatna "poseta":

- Šta se dešava posle toga. Već dvadeset godina uvek mi se javi tog ponedaljka koji je bio na taj datum oko pola 1 noću i pita: "Kako ste profesore?" Prvo sam mislio da sam poludeo. Otišao sam kod jednog poznatog vladike i ispričao mu sve. On me je rekao: "Ona vam se javlja i podseća vas na vaše druženje u taj sudnji čas." Šta pričate, preosvećeni?" "Da, da to što si čuo!"

