EVO SA KIM TRUDNA ALEKS ŽIVI U BEOGRADU! Oglasila se njena majka i priznala da ne živi sa Filipom: Iznajmila je stan sa...

Aleksandra Nikolić, nalazi se u Beogradu gde je sada njena majka Slovenka otkrila da ne živi sa Filipom Carem sa kojim očekuje bebu, već sa bivšom cimerkom iz rijalitija.

foto: Petar Aleksić

- Nisam se čula sa njom, zovem je, ne javlja mi se ceo dan. Ona je otišla iz stana. Iznajmila je novi sa Anom Spasojević. Uporno zovem i zovem, niko mi se ne javlja. Inače se redovno čujem sa njom. Njoj hormoni rade, pa mi kaže po rečenicu, dve, a ja neću da je uznemiravam - kaže majka Aleksandre Nikolić.

foto: Nikola Anđić

Podsetimo, Slovenka je, nedavno izjavila da je zbog Filipa Cara pokušala da se ubije.

foto: Printscreen

- Pola laži, pola istine. Želi da opere sebe, kako bi isprljao Aleksandru. Ide na to da su svi loši, a da je on dobar. Nikada ne može da se opere. Svi znamo šta je radio. Htela sam da se obesim zbog njega u četvrtoj sezoni. Bila sam sva modra oko vrata. Šta imam da kažem, ništa dobro. Ne kažem da nije harizmatičan, lep, ima donekle dobru dušu. On će ti dati, ali će ti to i te kako izaći na nos - pričala je Slovenka.

Kurir.rs/ Informer

Bonus video:

00:06 Aleksandra Nikolić pokazala trudnički stomak