POBEDIO U TAKMIČENJU, PA DOBIO ULOGU U INDIJSKOJ REKLAMI: Evo kako danas izgleda Ljuba Stanković zbog kojeg je Srbija plakala

Kada se Ljuba Stanković prvi put pojavio u "Pinkovim zvezdicama" odmah je osvojio srca publike i članova žirija.

Ljuba je sa samo šest godina pevao kao anđeo, a odmah je postao i glavna atrakcija. Zbog njegovog glasa članovi žirija neretko su plakali, te na njegove interpretacije nisu ostale imune ni Goca Tržan i Jelena Tomašević, a na kraju je odneo i pobedu.

On se nedavno pojavio u emsiji "Amidži šou", te je sve iznenadio, budući da je dosta porastao i promenio se, pa je svojom pojaviom opet oduševio sve. Mališan je obukao teget odelo i stavio leptir mašnu, a mnogi su primetili njegovu "šik" frizuru.

Stanković se još uvek bavi muzikom, peva i imam nastupe u inostranstvu, a pisalo se i da je dobio ulogu u jednoj indijskoj reklami, što je i on sam potvrdio objavom na svom profilu na Instagramu:

Reklama za Indijsku Televiziju - piše u njegovoj objavi iz 2021. godine, a u jednoj emisiji otkrio je da je imao ponudu da uđe u rijaliti.

- Istina je da sam dobio ponudio ponudu da uđem u rijaliti, tada sam baš mali. Želeli su da uđem, mom tati su ponudili 100.000 evra, ali on to nije dopustio. Meni to sve izgleda zanimljivo, dok se gleda putem malih ekrana, ali mislim da meni mesto nije tamo. Ne bih ušao ni sada, gledam svoj pravac, da što više budem u studiju i da radim na novim pesmama. Nisam više za bilo kakvo takmičenje, a ni za rijaliti - rekao je Ljuba jednom prilikom.

