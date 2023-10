"NIKADA GA NIJE ZAGRLIO" Janjuš stao u zaštitu Uroša i javno ponizio njegovog oca: Zamislite tog psihopatu!

Marko Janjušević Janjuš stao je u odbranu Uroša Stanića u rijalitiju "Elita", pa otkrio bolnu istinu o njegovom ocu.

- Jasno vam je da je jedino Uroš prema vama pokazao ljubav i pažnju. Zašto dopuštate da ljudi rasture vaš odnos? - glasilo je pitanje koje su Aneli i Janjuš dobili u rijalitiju.

- Ne mora da me zapitkuje, kada mi nije do priče. On je video da je Janjuš loše pre nekoliko dana, ali je nastavio da priča. Treba da se smiri, kad vidi da nam nije do objašnjavanja. Priča sa ljudima sa kojima nisam dobra, dok gleda u mene - rekla je Aneli.

- Saglasan sam sa Aneli. Jako je dosadan, ali sam ga zavoleo. On je meni pričao jednu priču, koju nisam znao. On ima oca monstruma. Nikada ga nije zagrlio u životu. Zamislite tog psihopatu, s kojom je odrastao, kad očevu ljubav nije osetio. Rođen je takav kakav je, ali nije prihvaćen od strane svojih - kazao je Janjuš.

