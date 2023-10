ALEKSANDRA MLADENOVIĆ OTKRILA DA LI JE TRUDNA: Nakon skandala sa bivšim, pevačica priznala istinu

Domaću estradu trese skandal koji je usledio nakon što je Aleksandra Mladenović prijavila bivšeg dečka koji je uznemiravao i koji je danas pušten na slobodu nakon što je noć proveo u stanici.

Nakon njegovih izjava otkrila je da li je trudna kao što tvrdi njen bivši.

Stefan Čečar oglasio se i izneo šok tvrdnje kako su on i pevačica radili na prinovi, povodom čega se oglasila pevačica.

Aleksandra Mladenović otkrila da li je trudna – Bože, gospode, ja ne znam šta je ovo. Verujete čoveku koji je juče izašao iz „Laze Lazarevića“. Nisam trudna, to su gluposti – kroz plač kaže Aleksandra Mladenović.

Podsećamo, Stefan je za pomenute medije rekao kako mu je žao zbog cele situacije i da se oni mnogo vole.

– Otišao sam po stvari, kada sam pitao da mi ih da, policija me je odvela. Spavao sam u stanici, nisam bio nasilan, samo sam tražio svoje stvari koje su ostale kod Aleksandre. Ona je svesno htela da me pošalje u zatvor, ali nije uspela. Bio sam u stanici do 13 časova, pa sam išao kod sudije, gde sam dobio zabranu prilaska i kaznu od 3.000 evra. Platio sam odmah kešom. Žao mi je što smo se razišli na ružan način. Samo ona i ja znamo koliko se volimo i koliko živimo jedno za drugom. Nisam trenutno dobro psihički, mnogo se loše osećam – govorio je on za Informer, pa dodao:

– Ona me je prijavila u besu, sve najgore stvari je rekla za mene. Otišao sam po neke stvari i da popričamo na miran i normalan način. Nisam uopšte bio agresivan, bio sam smiren skroz. Žao mi je to se ovo dešava jer smo radili na bebi.

