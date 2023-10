JANA POBESNELA NA PITANJE O NEKRETNINAMA! Otkrila da ima sopstvenu KULU i odbrusila: Pozovite lepo mog svekra..

Jana Todorović progovorila je za domaće medije o novcu, ali i nekretninama o kojima se u javnosti često priča.

- Ključeve od kola što su mi dali na tezgi? Ne, to je bilo zezanje. Toliko je bilo bakšiša da sam, zaista, mogla da kupim jedan automobil. To se podelilo na ravne časti sa kolegama - rekla je Jana sa osmehom na licu, pa prokomentarisala priče o spratu u Kuli Beograd.

Ta tema joj se ipak nije dopala.

- Nemoj to da me pitaš! - rekla je odsečno, pa onda, ipak, istakla:

- Mogu da dam broj od svog svekra, pa da njega lepo pozovete, da njega pitate o tome. Ja sam neko ko lepo radi, ima svoj biznis, svoju kuću, svoju porodicu. Znam gde mi ide novac, to je to. Ja imam svoju kulu! Kula je puna kučića, mačića, i tako dalje.

Podsetimo, nedavno je progovorila o bakšišu i novcu koji neke od koleginica drže u dekolteu.

- Niste nigde videli snimak na kom mi neko gura novčanice u grudi. Nikada to nisam volela ni dopuštala, možda se desilo jednom iz šale, pa je to neko usnimio. Uvek bakšiš držim u ruci ili stavim oko mikrofona i to je moja politika. Nisam pevaljka, a svako ko želi da časti muziku ili mene može to da uradi na kulturan način. Danas bih bila milijarderka da sam to dozvoljavala, ali ne. Radije bih da nastavim da radim ovako kako sam radila do sada - pričala Jana.

