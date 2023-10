"MUŠKARCI SU KRIVI ŠTO SU DEVOJKE SPONZORUŠE" Slađa Delibašić izjavom OBRNULA IGRICU, ovo do sada niko nije imao HRABROSTI DA KAŽE

Pevačica Slađa Delibašić gostovala u jednoj emisiji u kojoj je govorila o estetskim zahvatima, koji su sve više popularniji, a kojima u velikoj meri podležu mlade devojke.

Na konstataciju voditeljke Kristine Iglendže, da muškarci navodno to ne vole, ali se okreću za nekom koja je uradila poprilično dosta toga na sebi, a s druge strane vole da je njihova žena prirodna i umerana, a onda gledaju sa strane, Slađa Delibašić iznela je svoje iskreno mišljenje.

foto: Nemanja Nikolić

- Najgora stvar je što muškarci to podržavaju. Ovo je novi trend koji je napravljen. Mislim da su oni najveći krivci. Svaka devojka bi trebalo prvo da radi, da stvori za sebe, a potom može da uradi sve kada sama stvori. To je naša današnjica i današnjica tih imućnih i starijih muškaraca, koji imaju malo više para, pa eto, kao hajde da ulažu u nekoga, a devojka ko devojke ‘ladno to prihvataju, tako da mislim da su oni napravili ovaj trend tih sponzoruša, tako da su jedino muškarci krivi za to - rekla je Slađa, pa nastavila:

- Meni je bitno da kada dođem kući i skinem sve sa sebe i pogledam se u ogledalo, da je to to što vidim. Sada stvarno nema potrebe da radim nešto, zadovoljna sam slikom koju vidim. Ono što čovek poseduje u dubini duše, tako i izgledamo. Nemam nekih sad predrasuda, ako neko ima nekih kompleksa, da neko uveća grudi, jer ima male, ali kako i ko to dotira, doliva i pomaže, to je ključna stvar. Da li će ona sama ili će joj roditelj pomoći, što je prihvatljivije, nego neko tamo sa strane - rekla je Slađa, pa otkrila šta je njena ćerka Silvija radila na sebi:

- Silvija je skoro uradila grudi, nisam bila za to dok ne rodi dete, ali sam je podržala i sama je to isfinansirala - zaključila je Slađa.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir / Blic

