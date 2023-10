DEČKO JOJ PRETIO UBISTVOM, VADIO PIŠTOLJ, A SAŠA POPOVIĆ JE IMAO KLJUČNU ULOGU: Evo kroz šta je pevačica prolazi puna DVA meseca

Bivši dečko Aleksandre Mladenović pušten je iz pritvora, nakon što je platio kauciju od 3.000 evra, ato nju sada jako plaši. Aleksandra je dva meseca bila u vezi sa Stefanom, a prava drama je nastala kada je on počeo da preti da će izvršiti samoubistvo pištoljem, a potom krenuo da priča i da će se obesiti.

"On je njoj ukrao novac iz stana, a posle je čula da ju je varao, da je tukao bivšu devojku, što mu je sve napisala u porukama, koje je on na Instagramu objavio. Pošto je napravio skandal ispred stana pevačice, Stefan se sam javio u policijsku stanicu, gde mu je izrečena hitna mera zabrane prilaska Aleksandri. Ali nakon toga, ponovo je došao pred njenu zgradu, pokušavao da uđe u njen stan, zahtevao da razgovaraju, a onda je priveden i zadržan u policijskoj stanici.

"Aleksandra je danima van sebe, očajna je i jako uplašena. Ne može da veruje kome je dozvolila da joj se približi. Ne sme devojka da uđe u sopstveni stan. Nada se da će njen bivši što duže biti iza rešetaka. Aleksandra ima mnogo prijatelja na estradi i svi su joj se našli, velika su joj podrška. Saša Popović je takođe nazvao i rekao da je tu za nju šta god da joj treba, kakva god vrsta zaštite i da su joj njegova vrata uvek otvorena. To joj mnogo znači jer se oseća sigurnije, devojka stvarno prolazi kroz pakao", kaže izvor blizak pevačici.

"Taj čovek je meni zagorčao život, on je psihopata. Prvo mi je ukrao mnogo novca iz stana, pretio mi je i samoubistvom, da će popiti lekove, pa da će da se obesi. Zatim da će pucati sebi u glavu. U početku je bio predivan, kasnije se promenio. Ja nisam znala da se on kocka. Upoznali smo se preko interneta. Svašta mi je stizalo, s kim je bio i šta je radio. Sve što je napisao je bilo sa namerom da mi ukalja ime. Legao je ispred moje zgrade, stavio je jastuk ispod glave spavao je tu. On je trenutno u pritvoru, čekam da vidim šta će biti. Ne znam da li će mu neko platiti kauciju, volela bih da ostane u pritvoru, volela bih da ostane tamo. Plašim se za svoju bezbednost", rekla je Aleksandra pre nego što je on pušten, ali dobra vest za nju je da mu je na godinu dana zabranjen ulazak u Srbiju.

