"RAT JOŠ TRAJE, KRIMINALCI NA SVE STRANE, A MI PLEŠEMO" Beba i Lola: Mučile smo se i kao zvezde, DRAGANA IM DAJE ŠANSU ŽIVOTA

Muzičko-plesni talent šou "Rame uz rame s Draganom" nakon premijernog prikazivanja prošlog vikenda, nastavlja da stiče fanove širom Srbije i regiona.

Natavak talent šoua s Draganom Mirković u glavnoj ulozi bio je tema nove emisije Zagrevanje u kojoj je voditelj Stevica Nikolić ugostio koreografkinje Dušanku Dekić Bebu i Jovanku Keser Lolu.

Njih dve su glavni mentori 14 takmičara u šou i stalni članovi žirija s Drafanom Mirković.

- Ono što je sjajno, dakle, Rame uz rame sa Draganom i definitivno nešto o čemu priča ceo Balkan i nešto što se onako baš, baš prati. Dakle, delimično zahvaljujući vama i svaka vam čast, devojke, na samom startu - konstatovao je Nikolić.

- Hvala. Nadamo se da nas ovi podržavaju i prate. Nama je ovo potpuno jedno novo iskustvo. Iz jedne zone komfora smo upale u vatru, bukvalno, zahvaljujući Goranu Jovanoviću. I eto, mislim da se snalazimo za sad dobro - otkrila je Lola.

- Pa iskreno da ti kažem, nisam mogla da verujem da nekom uopšte takva ideja pala na pamet, da budem iskrena, zato što je koncept potpuno dobar, pozitivan, motiviše neke umetnike da se bore i za nagradu, i za učešće na velikom koncertu. Da kažem, u vremenskom periodu od nekih dva i po meseca u stvari ukapiraju sve osnove bavljenja nekim umetničkim poslom i šou biznisom. Jer su zadaci konceptualno takvi upravo tome uče i oniko ne traži da se biju i tuku, da se svađaju, i hvala Bogu da se tako nešto predložilo i pojavilo i jako sam srećna zbog toga. Mislim da ljudi isto tako reaguju na to i da im se jako sviđa - rekla je Beba.

Ovog puta vidimo po medijima proglasili su vas već za loše policajce i Draganu za dobrog.

- Logično, to je, nije problem, znači nije problem. Mi smo tako podelili uloge, ona je mama u ekipi, mene su takmičari izabrali da budem tata, ja sam rekla kao i svaki tata, obično razmazi decu, mama ih vaspitava, mora da se sluša, tako da ona je malo lošiji policajac od mene - iskrena je Lola.

- U odnosu na Dragamu smo obe loši policajci, da budemo iskrene, ali to je sve okej, mislim, nema šta, to je takmičenje, mora da bude neko ko je strožiji, neko ko je blaži, Dragana je ta koja ih motiviše, mi smo ti koji ih učimo, i to su bitne stvari. Ja u životu mislim da je jako bitno kad te neko usmeri na pravi način i daje neke kritike dobronamerne, tako da mi nije teško - kaže Beba.

Ono što je onako specifično za grupu Beat Street, hajde da kažemo, i za tebe kao koreografa tada Draganinih koncerata, spotova i celog tog medija plana kada su njene pesme i izlaganje u pitanju, jeste da si ti sa nepunih 20 to radila?

- Pa znaš šta, nama se tako zalomilo, mi smo ono bukvalno, pa ja mislim da smo imali 16-17, kad smo kao grupa Beat Street počeli, onda sam ja tako imala neke one ludačke dečje snove, hoću ja na Brodvej, otišla sam na Brodvej sa 17 i vrlo brzo smo mi, ja mislim sa 18-19 počeli da radimo sa Draganom. Mislim da je ona prepoznala taj talent koji sad želi u ovom serijalu da implementira - kaže Beba, a na pitanje d ali prepoznaje taj talenat kod nekog od klinaca, kaže:

- Pa naravno, mislim mi pod jedan imamo taj Beogradski igrački centar u kom ima jako puno mladih talentovanih ljudi i dece i tinejdžera, mi inače sve njih zovemo umetnici, što je jako bitno, jer Pikaso je rekao svi smo mi umetnici, samo neko zaboravi u životu da je to. Naravno da prepoznamo i u ovom talent šouu svi oni su prilično talentovani i svi oni žele da se ili se već bave time profesionalno, samo je stvar toga da razumeju širinu svega i da nauče da brzo i profesionalno reaguju.

Opisale su i kako im igzleda vreme provedeno s takmičarima. Nikolić ih je upitao kako izlaze na kraj s njihovim potrebama i željama.

- Šarmom, šta ćemo. Mislim kombinujemo. Trudimo se stvarno da ispunimo neka očekivanja, da se izborimo za što bolje uslove. Produkcija je divna, zaista podržava sve. Ja kažem Bebi da su nama nekad bili takvi uslovi. Mislim da malo nisu svesni šta su dobili, ali se nadam kroz ovaj proces da će shvatiti, a naročito kad se ovo završi - kaže Lola.

- Sada smo sa tvojim kolegama baš pričali, oni su se zapanjili kad smo im pričali neke dogodovštine. Ne u momentu kad smo kao i igrači i pevači koji se probijaju sa svojih 16, 17, 18 godina, nego u momentu kad imamo 20 i neku i već smo velike zvezde. Znači, od smrzavanja na spotovima do nastupa na teritorijama na kojima rat zvanično nije završen, kriminalci na sve strane po diskotekama, znači, stvarno ima puno izazova u kojima onako samo gledaš kako da se izvučeš što pre, a ne ono. Mislim, hoću da kažem, oni nisu svesni koliko im je sve dato na tanjiru - otkrila je Beba.

