BEBU PITALI ŠTA SAD MISLI O HUSI! Poslušajte šta je rekla o bivšem partneru i kolegi iz Beat street-a zbog uloge u filmu o Džeju

Dušanka Dekić Beba i Jovanka Keser Lola bile su gošće Stevice Nikolića u emisiji Zagrevanje, svpjevrsnu uvertiru za nastavak talent šou programa "Rame uz rame sa Draganom".

U ovom plesno-muzičkom spektaklu najveća regionalna zvezda Dragana Mirković vodi 14 takmičara, plesača u borbi za nagradu od milipon dinara i nastup na njenom koncertu u Areni krajem godine.

Beba i Lola su se u emsije prisetile dana iz grupe Beat street i svojih nastupa na Draganinim koncertima. Ipak, voditelja je zanimalo da Beba podeli s gledaocima kako je upravo u grupi pronašla svoju prvu veliku ljubav Huseina Alijevića Husu, koji dospeo u žižu javnosti i po tome što će tumačiti lik Džeja Ramadanovskog u filmu "Nedelja".

- Pa prva ozbiljna, ljubav, da, da, jeste, svakako. Sad čekamo film. Ja sam sigurna da će biti sjajan, on je ozbiljno talentovan umetnik, ceo život je bio i kao klinac i tinejdžer. Mislim da su izabrali pravu osobu za taj film. Drago mi je što su izabrali nekog ko nije glumac po vokaciji, a opet razume celu tu koncepciju, celu priču - nije štedela komplimente Beba.

Podsetila se i kako su kao tinejdžeri imali privilegiju da nastzupaju uoči Džejevog koncerta na Sajmu.

- Kao što ti kažem, mi smo na sajmu bile i na Džejevom koncertu kao gosti, kao demo grupa za koju se ne zna. Proveli smo se ludo sa svojih 16 godina, nastupali pred, ne znam koliko na sajmu mogla staviti ljudi, baš je neko ludilo bilo za to vreme. Mislim da je on sjajan za to i mislim da je veliki umetnik i da ima toliko toga da pruži.

