"STOJAN ME JE DOVEO DO SONDE, TRAŽIO JE MORBIDNE STVARI U KREVETU, IMAO JE GEJ PITANJA" Jovana oktrila nepoznate detalje o reperu!

Jovana Cvijanović ušla je u Elitu uz priču da je bila intimna sa MC Stojanom, a pre nekoliko dana javno je otkrila da je pevač biseksualac.

Sada je, nakon cele drame, objasnila svoje tvrde o seksualnoj opredeljenosti svog bivšeg.

- Čula sam to, a onda su mi se sklapale kockice. Prijateljica moje drugarice navodno zna momka sa kojim je on bio - rekla je Jovana, pa nastavila.

foto: Printskrin/Instagram

- On je mene pitao zbog čega ja mislim da ljudi pričaju da on voli oba pola. Ja sam mu uvek govorila da ne zna, a i nije mi bilo jasno zbog čega me to pita. Mislila sam da je možda zbog njegovog performansa, šta znam. Tražio je od mene čudne stvari u krevetu - tvrdila je Jovana, nakon čega se Ša usprotivio njenim rečima.

- Ovo je glupo. Nešto najgore što si mogla da kažeš. Ko zna kakve stvari si njemu stavila na teret time što si izjavila - odbrusio je Ša ljutito.

- On je mene doveo do katastrofe. Bila sam četvrti stadijum anorekcije. Bila sam na sondi, molila sam ga da porazgovaramo, a to njega nije zanimalo. Ja sam pravila greške, pravim ih još uvek, ali sam to što jesam. Nisam psiho, ni progonitelj. To sam što sam - zaključila je Cvijanovićeva.

foto: ATA images

Kurir.rs / Alo

