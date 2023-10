OVO SE DOSAD NIJE DESILO! Takmičar ODUSTAO od ZG 2 sata pred snimanje, Saša Popović POBESNEO, nikad ga nismo videli ovakvog

U muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" Saša Popović je otkrio da je jedan takmičar odustao od snimanja dva sata pred emisiju.

Prvi takmičar je odabrao pesme „Da li bi me volela“ i „Lapsus“, dok je Filip pevao numere „Kao moja mati“ i „Mirjana“.

Nakon nastupa, Saša je rekao da Gligorije nije trebao danas da se pojavi u emisiji, ali je objasnio da je jedan takmičar odustao od snimanja samo dva sata pred početak emisije Zvezde Granda.

- Ovo je jedan slučaj koji nismo imali do sada, dva sata pre nego što je počelo snimanje emisije, kandidat iz Bosne, javio je da ne može da dođe i da je bolestan. To nije profesionalno, morao je ranije da nam javi. Jedan takmičar onda ne bi imao duelistu, mi smo gledali ko je iz Beograda i pozvali smo Grligorija sat vremena pred snimanje. Dečko je došao, a da nije imao matrice, on je na brzinu to sve uradio, svaka čast – rekao je Saša.

Marija je na samom početku istakla da je Gligorije bio dobar tokom nastupa, a da FIlip nije pokazao ništa novo.

- S obzirom na to da je ovaj dečak ovako došao, sladak si, zanimljiv si, imaš neku lepu tinejdž energiju. Filip, okej, ali ništa više od toga – rekla je Marija.

