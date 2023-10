"TO JE BILA TORTURA" Suzana Mančić prošla kroz PAKAO zbog Saše Popovića, sve ih je terao da rade OVO! Bila je na ivici SLOMA

Voditeljka Suzana Mančić otkrila je da je prošla kroz pakao zbog Saše Popovića. Naime, kako je istakla, on je svojevremeno imao stroge zahteve kada su voditeljke njegovih emisija u pitanju.

Naime, Popović je od voditeljki svojih emisija očekivao da uvek izgledaju lepo. Suzana je sada otkrila kako sa direktorom nije bilo šale i da ih je redovno proveravao kako se ne bi opustile.

- On je nas merio na početku i na kraju sezone da li smo se ugojile, to je bila tortura neviđena - rekla je Mančićka koja je sa koleginicom koristila jedan trik kako ne bi ostala gladna.

- Pre emisije, da ne bi padale u nesvest odemo u restoran i naručimo kupus salatu i deset ćevapa, ali na dva tanjira da nam podele i onda ajde u emisiju. Ja ne mogu na prazan stomak baš ništa - ispričala je u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

Podsetimo, Suzaninu karijeru obeležila je emisija "Loto" koji je godinama vodila, zbog čega i danas nosi nadimak koji joj ranije nije prijao.

- To je trajalo samo četiro godine i ceo život Loto devojka, to me je ranije nerviralo jer ja sam bila i pevačica i voditeljka, imala sam drugačije ambicije, je sam ih ja ostvarila, ali sad u ovim godinama kada mi kažu Loto devojka meni milo i što sam ostala ja ta Loto devojka od svih koje su to radile - rekla je Suzana koja je priznala da je ipak bila ponosna na svoj uspeh.

