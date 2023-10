"PALI ME KAD MUŠKARAC ZAPLAČE!" Šok izjava Džehve, progovorila o fetišima, a evo zašto krije KOŠARKAŠA OD JAVNOSTI: Mnoge žene...

Priča se da je pevačica Teodora Džehverović ponovo u vezi sa sportistom. Kako i sama priznaje, jednom se već opekla i sada smatra da je najpametnije da ćuti o svojoj vezi, jer su joj se ranije u istu žene mešale.

- Ljudi su sebi davali za pravo da se mešaju u moju vezu, da ne pričam o devojkama. Mnoge se žene vode onim "to je dobro, čim je zauzeto, hajde da bude malo i moje, ako može". Ja spadam u tu vrstu žena, kojoj je romantika veoma bitna, važno mi je da je moj muškarac romantičan, ako ne zna da zaplače, mene to odbija. Ja sam takva i to me pali - govori Teodora.

foto: Instagram/maticrebec, Instagram/teodoradzehverovic

Ona je, takođe, otkrila da su njeni momci bili "normalni" i da nikada nije razumela zašto je gledaju kao devojku kojoj su materijalne stvari bitne, s obzirom da je uglavnom imala muškarce, koji vode normalan život.

foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Podsetimo,n što je mlada pevačica neko vreme provela slobodna, povezivali su je sa mnogim imenima iz javnog sveta, pogotovo sportistima, a trenutno se najviše spekuliše da je u ljubavnoj vezi sa slovenačkim košarkašem, Maticom Rebecom.

