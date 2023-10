SANDRU AFRIKU OPTUŽILI ZA KRAĐU! Pevačica ogorčena na mlađu koleginicu i njene SARADNIKE: "Kako je odvratna..."

SMATRAJU DA JE ON GLAVNI KRIVAC

Pevačica Sandra Afrika optužena je od strane Natalije i Sani Ibraimov iz muzičke grupe ,,Trik Fx" da ih je pokrala svojevremeno.

Naime, kako Sani ističe, Natalija je vredno radila tri dana na jednoj pesmi, a samo nešto kasnije su saznali da je Afrika izbacila pesmu i spot.

U sve su umešali i Sandrine saradnike:

foto: Kurir televizija

- Čak su i pokrali morao to da kažem, jeste pokrali. Mi uradimo pesmu, sedimo mi dve, tri noći, pijemo, to jest oni piju ja kupujem pivo i odjednom Sandra Afrika... I onda odjednom ona snimila spot i pesmu koju je Natalija sedela tri noći i radila pesmu, ali nije Sandra kriva nego Moreno, ali ni on kriv dečko, morao je da kupi novi stan. I onda ispadnemo, znaš šta ispadne sad, sad ću ti opisati ovako, kako je odvratna, jadan ovaj čovek pored nje, ona sam blablabla... - govori Sani, te Natalija nastavlja:

foto: Printscreen/Red Tv

- Da, ja sam bolesna, ja sve čitam. Sani kaže nisam normalna, ali ja čitam i tako bi nekad odgovorila sltako onako sočno kako ja umam, ali ona razmislim i pomislim na te ljude koliko su nesrećni ustvari kada oni imaju vremena da sede kući i komentarišu da li se moj ruž razmazao, da li moja šminka nije našminkana profesionalno, da li mi je možda masna kosa, tako neke gluposti, aliu aja pričam sad ne znam o nekoj pesmi ili o nekom spotu. Tako da videćeš komentare pošto ja imam tu energiju i ja kad pričam ja sam sva takva, a Sani je tako fin - govori Natalija.

