KAKO SE BAJKA PRETVORILA U PAKAO Aleksandra Mladenović o bivšem koji joj je UNIŠTIO ŽIVOT: Na lekovima sam...

Aleksandra Mladenović pretrpela je dramu protekle nedelje kada je javno objavila da je njen sada već bivši dečko Stefan Čečar pretio da će da se ubije i da ju je pokrao. On je dobio zabranu prilaska i nalog da hitno napusti Srbiju.

Aleksandra sad otkriva sve detalje ove drame priča kako se oseća.

- Loše jako loše, pod stresom sam jako velikim.

Jel možeš da spavaš?

- Ne spavam ne jedem baš sam se stresirala.

Jel se plašiš? - Tu su moji roditelji uz mene. Nije da se plašim nego imam traume. Gledala sam na video snimku kako je hteo da se ubija, kako je ovo-ono. Imam traume od toga i naravno neuračunljiv je, ne znam šta bi mogao da uradi meni.

Kažeš da si istraumirana, jel se budiš noću jel sanjaš neke ružne snove?

- Pa iskreno, na lekovima sam i nemam kad ni da sanjam. Ne spavam bukvalno dok ne svane. Samo čekam da se smiri sve i da počnem da idem na psihoterapiju da se malo izvučem iz ovoga jer moram da se vratim i nastupima i normalnom životu.

Jel radiš? - Moraću da radim za vikend, ljudi koji su platili da ispoštujem kao profesionalac.

Jel si pretrpela neko nasilje od njega?

- Ne, nikad me nije udario. Nikad nije bilo nasilan prema meni, ja njega sažaljevam, on kad se naljuti počne da preti i to, kad shvati da ja neću stvarno da budem s njim, i on kaže da sam ja njega ostavila u lošoj situaciji, to jest prokockao je sve pare i svoje i meni je uzeo. Vratio mi je jedan deo, rekla sam mu da ne mora ništa da vraća samo nek ide iz mog života i da mi se više ne vraća jer sam mu dala šansu da se promeni, vodila sam ga kod psihijatra da počne lekove da pije da se vrati sebi, ali on je i psihijatra nasamario da je dobar da je idealna da je fin. Dala mu je lekove da pije nije ni pio pa, je išao posle toga odmah sutradan da se ubije.

Jel istina da ste se upoznali preko Instagrama?

- Ne. Mi smo se upoznali, nismo se upoznali preko Instagrama. Nisam znala ni ko je ni šta je ništa, ali mi smo se dopisivali, to jest, pola godine smo se dopisivali.

Na Instagramu?

- Moj broj je našao. I pisao mi je on i na Instagramu ja sam videla, pisao, brisao, pisao brisao, ali jasam videla da mi je pisao i na Instagramu, ali mu nisam odgovarala jedno pola godine mi je pisao na WhatsApp-u, ja sam sve to ignorisala. I onda smo ušli u komunikaciju. Meni je jednog dana bilo dosadno, i počela sam da mu odgovaram na poruke, i počeli smo da pričamo, da komuniciramo da se čujemo i onda je on došao i počeli smo da se viđamo i tako je i počela naša veza.

Jel ste živeli zajedno?

- Ne, nismo živeli zajedno. Njega su isterali iz kuće, i rekli su mu da nema nazad zato što im čovek pravi stresove godinama.

To si tek sad saznala?

- Tad sam saznala, i ja sam htela da mu pomognem, da bude ovde jednostano. Ne mogu da kažem da se nisam zaljubila u njega, to je ozbiljan manipulator koji mi je skidao bukvalno zvezde s neba.

U kom smislu?

- Bio je predivan, bio je najbolji muškarac. Ja kažem - bože da li je moguće da se meni desi da naiđem konačno na nekog normalnog i onda je počela da ga hvata kriza jer nije imao više para. Nisam znala da je kockao, da je u porocima, počela je da ga hvata kriza. Ja sam otišla u studio da snimim jednu pesmu i sa mojom kumom, i on je počeo da mi piše da ne zna više šta će da će, da će da se ubije da će ovo da će ono, da nema izlaza.

To je tek onako počelo, odjednom?

- Odjednom je počelo. I otišao je prokockao je pare koje je imao i meni je bilo žao, onda je otišao da se otruje lekovima, onda me je zvao na video.

Ti si otišla da snimiš pesmu i on je tebi tada napisao da je prokockao pare i da zbog toga želi da se ubije?

- Tako je, da ne može više da izdrži taj pritisak, da sam mu samo ja ostala i ako ga ja ostavim da nema više nikoga i da ga ne ostavljam u teškim trenucima i naravno ja sam nasela i pustila sam ga u kuću da dođe posle trovanja lekovima. Ja sam ga našla u kolima kako je verovatno sa nekim vitaminima, verovatno se trovao, jer sam na videu ja sam pozadi videla natpis gde je on. Otišla sam sa kumom da ga uzmem, dovela sam ga kući, htela sam da zovem hitnu pomoć, nije hteo, provalile smo obe i ona i ja da on ništa nije popio.

I ti si probala da ga vodiš kod psihijatra da mu pomogneš?

- Ne, ne, ne, ja sam otišla sutradan na put, on je ostao u mom stanu, ja sam se sažalila, i rekla neka ga onda u stanu i ostavila sam pare, ne znam neću da pričam o ciframa ali...

Pa dobro jel mnogo para, par hiljada jel više jel manje?

- Pa par hiljada nije ni više ni manje tako nešto. I ništa, ja sam ga ostavila kući, on mi je uzeo te pare i čekao me je posle na aerodromu. Mislim, došao tamo na aerodrom da me sačeka i ...

Ti ništa ne znaš, ne znaš šta se ti si na dešava u Beogradu?

- Ne, on je spavao kod mene u stanu i pisao mi je tu noć da nema života njemu, šta će tebi ovakav momak, ja nisam dobro, ja ovo, ja ono. Ja kažem pa dobro ako treba da raskinemo, ako nisi sposoban da se nosiš sa mnom, sa nekim stvarima onda idi svojim putem, ja ću svojim. Onda je krenula patetika - ne ostavljaj me, nemoj da me ostavljaš, promeniću se, pomozi mi da budem bolji čovek. I ja sam kad me sačekao na aerodromu, počeo je u kolima da plače, ja nisam znala o čemu se radi, on je rekao uzeo sam ti pare, ostavio sam ti zalog, nemoj da me ostavljaš, pomozi mi. Ja sam se tu šokirala, frapirala, i odmah sam pozvala mamu da dođe, i rekla mojima. Međutim i on je došao, rastali smo se, otišao je za Sarajevo, otišao tamo.

Jel zasita otišao u Sarajevo?

- Zaista otišao u Sarajevo, pokupio sve stvari i došao je u Beograd i došao je kod mene direktno.

Koliko dana je bio u Sarajevu, jel ste bili u kontaktu tada u to vreme dok je bio u Sarajevu?

- Dal je bio dva-tri dana, ne mogu da se setim tačno.

Ali ti si mislila da ste završili?

- Ja sam mu rekla da smo završili. Pozvala sam majku i onda je on mene molio, ja sam mu dala šansu da mi vrati pare, i onda je on rekao: Nemam gde da spavam, u kolima spavam, ja ne mogu da živim ovako, izneo sam sve stavri bla, bla, bla, da sednemo, da pričamo. Ja sam izašla i pričala s njim, mislim videla sam u kom pravcu to ide, spavam kod drugara, spavam ovde, hoće da me ubije, svi su naoružani bla, bla, bla, da priča gluposti. Ja kažem - dobro dođi kod mene, bićeš kod mene dok se ne središ psihički, i on je bio u fazonu važi, doneo je stvari kod mene. Išli smo posle na neku večeru - on mama i ja. I onda je već počela da ga hvata kriza. Ja sam rekla meni ne treba uličar, ja neću da bude s takvim muškarcem koji ima potrebu da stalno skita i da izlazi. Ja mislim da ga je tad uhvatila kriza da kocka. I ja sam htela to da zaustavim i da sprečim on kaže ti mene psihički ubijaš. Ja njega psihički ubijam što hoću da mu pomognem. I ništa, posle toga je on izašao iz stana, otišao je u neku šumu, pištoljem je vitlao da će da se upuca.

Jel si videla pištolj, jel si videla snimak?

- Da, pištolj, zbog toga se najviše i plašim. Zvao me, do 4 ujutru me zvao. Ja sam ugasila ton, nije izvršio samoubistvo, nije ništa uradio, ja sam ugasila ton, sutradan me molio da izađem. Ja kažem ja ne smem da izađem, ti si naoružan, imaš pitolj. "Nemam, kunem se, bacio sam, nemam kunem ti se, Ostroga mi, bacio sam". Ja sam izašla ispred zgrade i ja pitam gde ti je pištolj? Nemam, kunem ti se u Ostrog, bacio sam pištolj, nemam pištolj. Ja kažem, ali ti i ja ne možemo da nastavimo zajedno. Mi smo završili, to je sve završeno u međuvremenu. On je objavo sve naše slike privatne, sve, nacrnio me, sve najgore ispričao o meni i otišao je da se besi. Uzeo je kanap i zvao me da gledam kako će da se obesi. Međutim, nije se obesio. Došao je ispred zgrade, nije direktno gledao u moj prozor, stavio je jastuk i lego da spava. I ja sam mami njegovoj javila i poslala sam sliku kako on hoće da se besi, ona je žena pozvala policiju.

Znači ona je zvala policiju nisi zvala ti?

- Nisam zvala ja policiju. Policiju je zvala majka, i verovatno je tako policajac pozvao i interventnu.

Njegova majka je u Sarajevu? - Njegova majka je u Sarajevu. Došla je intervantna, pretresala mu je auto, sve živo su pretresali, tražili su pištolj, nisu našli, onda ga je policajac odveo u Lazu, i on je rekao da je pobego iz Laze. I da je krenuo ka meni i napisao je ostavila si me u Lazi da se lečim, uništiću te samo da napunim telefon.

Jel ima nešto čime ti preti?

- Nema ništa eksplicitno. Ja, koliko znam, ništa nije snimano, niti bilo šta od toga, mnogo me je razočarao, i pokazao je da je onakav kako su mi pisali. Nasamario me, verovala sam mu, nikome nisam verovala, svi su mi rekli kakav je i šta je, kad je objavio te slike, ja nikome nisam verovala.

Šta si dobijala od ljudi, šta su ti pričali?

- Sve najgore, imam 50 i više poruka od svih tih devojaka koje je on maltretirao, što fizički što psihički, pretio je koja neće da bude sa njim pretio. Dok je bio sa mnom, ja sam bila na nastupu, on je slao da se vide, završi mi ovu malu nekim drugarima je slao. Sve devojke kažu nismo znali da si ti s njim on je zvao pre dva dana, neka mi šalje videla se pre nedelju dana s njim u Sarajevu. Ma vidao se s kim je stigao dok ja nisam bila tu, dok je šetao Beogradom, dok sam ja radila on me je varao.

Kažeš da je izlazio da je odlazio od kuće, da ti nisi htela to da trpiš, jel si mu proveravala telefon?

- Bio je češće kod mene nego što je izlazio, nisam mu proveravala telefon jer nije dozvoljavao telefon, a bio je 24/7 na telefonu. Sve kao drugari drugari, i s drugovima se dopisujem, ništa nije bilo sunmnjivo što se tiče devojaka, ništa. Apsolutno sve je kačio, sve je pričao drugarima, ali non-stop je pisao. Međutim, on dok je ležao pored mene, on je slao tim devojkama poruke, da se vide da ovo da ono, i to su sve bezobrazne poruke, ni jedan nije normalna poruka nego sve ih je vređao i nazivao kurvama i slično.

Jel te vređao?

- Nije. Vređao me samo preko Instagrama, sve najgore pisao o meni, a ovako nije me vređao niti ću ja njega ikada da vredam jer on je bio moj izbor. Ja neću nikad da ga vređam, niti ću da pričam takve strari o njemu, njegova stvar kakav je i šta je... Ja samo želim da se on skloni, da se okane od mene.

Jel si pomislila da je on neki bogataš, vidim neke komentare to me je mislila da je on neki bogataš.

- Ne, ja to nikad nisam gledala. Ja sam samo videla da je on lep momak. Meni je on bio lep, pričao je kao jedan normalan čovek. To u početku nisam mogla da provalim da je on lud, da je ovakav-onakav, kakav god, ali nisam mogla da provalim u kom je on psihičkom stanju i šta radi devojkama i šta on sve radio.

Jel si ga pitala čime se bavi, jel ste pričali o njegovom života? Šta je radio u Dubaiju, od čega je tamo živeo?

- On je bio u Dubaiju. Rekao je da je tamo išao na odmor sa drugarima, tamo su mu roditelji, ima jedno pet apartmana koje je on vodio. Bukvalno samo je to radio, tako su mu dolazile pare. To mu je bilo malo, hteo je vide. Šta je sve radio, ja ne znam, ne znam čime se bavio i šta je radio. Ono što je on meni rekao da je on jako loš, i da pored mene želi da bude dobar, i da se posveti meni i da ima porodicu sa mnom. I to je napisao, status je napisao da je hteo sa mnom da se smiri i da postane bolji čovek. Međutim, on i dok je bio sa mnom slao poruke devojkama i svašta radio.

Jel si sumnjala, jel si imala neku žensku intuiciju?

- Pa naravno da sam sumnjala, ali ne mogu da sumnjam kad on se kune u Boga. Meni je Bog svetinja i ne mogu da verujem da on te neke stvari radi i da se kune u Boga i ide sa mnom u crkvu i sve i da me laže. Ja se nikad u životu ne bih zaklela u Boga u porodicu, a da lažem. Nikada u životu, nikada mi ne bi palo na pamet, jer sam neko ko veruje u Boga. Još ide sa mnom, krsti se, moli se, vernik je, kupila sam mu brojanicu, nikad ne bih posumnjala. I još kaže, jel si imao s ovom nešto - nisam Ostroga mi, Boga mi nisam. Ja sam mu poverovala da nikad nije imao ni sa kim ništa i da ljudi lažu. "Hoće da mi unište sreću sa tobom hoće da mi ono", ja sam verovala ko budala, kao svako žensko koje se zaljubi, on je izmanipulisao sa mnom. Bilo je u početku mnogo lepo sa njim.

Jel se kaješ? šta ćeš dalje da radiš?

- To mi je još jedna lekcija u životu i u narednom periodu ću da se posvetim maksimalno sebi. Imam traume od muškaraca, ne želim nikoga pored sebe, moj mir nema cenu. I ne znam što sam kvarila svoj mir, kad sam ga imala duže vreme i bila sam sama i nisam imala nikoga, i mislila sam pojavio se taj pravi. I prvo me lagao za godište, on je lagao da je 94. godište, a nije nego je 99. To me je lagao. Ja nikad ne bih ušla u vezu sa njim da sam znala da ima tako malo godina, da je nezreo klinac. Ja računam 29 godina pa dobro prošao je sve i svašta, ok sad hoće da se smiri. Kakvi da se smiri, nema ništa od toga.

Znači, od početka ništa od toga nije istina.

- Nije mi bilo bitno da li on ima pare, šta vozi, meni to nikad nije bilo bitno. Ja sam ostvarena žena, apsolutno ne moram da se udam za nekoga iz koristi, ili da budem sa nekim iz koristi, jer sam sve sebi priuštila svojim radom. Nikad mi nije palo s neba, a očigledno njemu je padalo s neba pa nije zanao da ceni i njemu pare ništa ne vrede i ne znače u životu, a meni znači svaki dinar jer je krvavo zarađen moj dinar.

Da da to je tačno, ko ne zaradi pare ne ume ni da ih ceni to je tačno.

- Ne zna da ceni pare i to je to.

Jel bi se zabavljala sa nekim?

- Apsolutno imam traumu od muškaraca i dok se to ne bude zalečilo izlečilo neću ni ja da maltretiram nekog u vezi i da znam da nekoga ja maltretiram i da pričam, dal će da me vara dal će da me krade dal će da me laže, šta će da mi radi. Apsolutno dok se ja sama sa sobom ne saberem i ne budem dobro totalno ne želim ni jednog muškarca u svojoj blizini, nikoga, samo prijatelji i drugarice i rodbina, ostalo niko mi ne treba.

Hoćeš da ga goniš na sudu za pare?

- Ne. Neću. Ja sam mu to oprostila, ne treba mi ništa od njega, želim mu svu sreću, pošto toliko želi da ima i decu i sve, neka nađe, neka se smiri pre svega. Ja mu želim da se izleči, pa da onda stupi u vezu sa bilo kim. Gledam sve vreme video nadzor plašim se da ne izleti odnekud.

Jel vodiš neki postupak sudsku za ugroženu bezbednost za nešto?

- Tako je, sve sam to rešila, ima zabranu prilaska. Ne sme da mi priđe, ne sme da me kontaktira, ne sme da me zove i to je to. Jao dok mi pričamo, meni trne ruka.

To je od stresa.

- Kunem ti se ne znam šta ću.

Hoćeš ići kod nekog psihijatra na savetovanje na nešto?

- Naravno da hoću jer ovo je previše za mene stvarno ne mogu da izdržim, pričam o ovome i ronim suze, evo ruka je leva krenula da mi trne.

A ti zapravo sada u ovom trenutku želiš samo mir? Da se samo skloni od tebe da više nikad ne čuješ za njega?

- Tako je, ne želim da ga vidim u svojoj blizini, zagorčao mi je život. Upropastio mi je. Sve mi je upropastio, ne želim da ga vidim apsolutno. Imam traumu od njega, bukvalno, ako ne budem s njim, on će da se ubije. Još kad kažem da nema šanse da budem s njim, uhvati ga bes i kaže uništiću te, videćeš sad šta ću da uradim, pa će ovo pa ono, otkud ja znam šta je u njegovoj glavi kad nije uračunljiv.

Šta ti je rekla policija, hoće da li moći da ga zadrže da ti ne prilazi?

- Moram da vidim s majkom gde mi je onaj papir iz policije, jer taj papir moram da nosim sa sobom, da ima zabranu prilaska 30 dana.

Ovo nije bio tvoj marketing ako neko to sumnja?

- Svi ti ljudi koji pišu neka prožive ovako pa da vide da li je ovo za marketing. Ja se u životu nisam susrela sa... Meni kariijera ide odlično, ja sam popunjena do kraja godine, imam svaki vikend nastupi, Nova godina i repriza i Srpska nova godina, ja sam popunjena maksimalno, da bi ja morala sebi da kvarim. Da ja sebi kvarim i da dižem rejting na ovaj način, nikad neimala posao. Znači, radije ću da čuvam ovce da sedim i da kuliram jer ja imam od čega da živim. Imam svoje stanove, imam ja od čega da živim. Ne moram da pravim skandale i stresove u životu da bih imala posao. Ne postoji cena zašto bih ja to radila. Ne daj Bože nikome ovaj stres da ja moram sedim ovde i da gledam video nadzor dal će da se pojavi ovde.

