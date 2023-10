OVE NAŠE POZNATE LIČNOSTI SU POBEDILE RAK: Lekari im divali male šanse da PREŽIVE! Iz najgore bitke izašli još jači (FOTO)

Suočavanje s realnošću i borba za život, pojedinima sa javne scene je promenilo pogled na sve, a opaka bolest s kojom su se susreli je pobeđena.

Pevačica Nada Obrić pobedila je čak tri različita karcinoma na različitim organima, a o tome je sada otvoreno govorila kako bi ohrabrila mnoge koji se bore sa bilo kojom vrstom karcinoma. Nakon ginekološkog karcinoma, usledio je melanom, a onda i karcinom bešike.

- Ja sam naučila da slušam organizam, da pratim znake i to je bilo i ovaj poslednji put. Videla sam da nešto nije u redu, pritom ne znam šta nije u redu ali videla sam da nešto oko bešike, nije u redu. Otišla sam na pregled, insistirala na skeneru, i onda je utvrđeno da imam ranu na bešici i to je operisano jednom, posle toga još jednom, posle toga još jednom i četvrti put je operacija trajala sedam i po sati. Sada sam skoro bila na kontroli - hvala Bogu pobeda - ispričala je pevačica jednom prilikom.

foto: screenshot Youtube

Tina Ivanović je bolovala od raka dojke, a tumor je operisala tri puta.

- Tina je posle tri godine (od druge operacije) ponovo operisana i lavovski je izdržala operaciju. Kao i protekla dva puta, i ovaj put je operisao tim stručnjaka koji se potrudio da odstrani sve loše ćelije kako bi sprečili širenje bolesti. Tina je zahvat lavovski podnela.

foto: Printscreen

I Ivana Žigon je pričala o svojoj borbi s karcinomom dojke.

- Dvanaesti dan posle operacije igrala sam na sceni Narodnog pozorišta. Tri sata sam plesala, glumila, smejala se, a u publici je sedeo i profesor koji me je operisao. I danas sam mu na svemu zahvalna. Zaljubljena sam u život. Tome me je tata naučio - optimistična je Ivana.

foto: Ana Paunković

Pevačica Bojana Barjaktarević, trostruka je pobednica takmičenja u emisiji "Nikad nije kasno", pričala je javno o svojoj borbi s kancerom koji joj je prvi put dijagnostikovan 2017. godine. Teško je primila vest da ima rak dojke, ali kako je rekla, rešila je da se bori. Nakon što joj je 2017. godine dijagnostifikovan rak na levoj dojci, pevačica je psihički pala, ali samo nakratko. Iako je pobedila maligni karcinom, 2019. pojavile su se metastaze u predelu pazuha.

- Rekla sam sebi da nema predaje. Mora normalno da se živi i radi, a biće kako Bog kaže - izjavila je svojevremeno pevačica koja se dostojanstveno nosila sa činjenicom da joj ponovo predstoji borba sa opakom bolešću.

Usledile su hemioterapije, gubitak kose i brojna odricanja, ali ona nije želela da se sažaljeva i predaje.

- Lekari su mi rekli da je metastaza pod pazuhom. Operacijom su mi otklonjene 24 žlezde, pa je usledila hemoterapija i eto, pozitiva me je spasila. Morate da se suočite sa tim i da se lečite. Slušam ja lekare, ali slušam i svoju intuiciju. Nikada nisam ležala kuči i sažaljevala se. Ja sam posle prve hemoterapije otišla na svirku da radim. Mene je doktor pitao da li sam normalna, ali ja nisam želela da razmišljam o tome več da budem sa ljudima i radim - objašnjava svoju borbu koja je bila neminovna.

foto: Kurir televizija

Pevačica Ćana retko je u medijima, ne zato što to ne voli, već zato što je zauzeta poslom.

Ćana je pored uspešne karijere imala i teške periode u životu, o čemu je i sama govorila u medijima

- Nije bilo nikakvih simptoma, jednostavno sam jedno jutro ustala i pomislila da treba da idem kod lekara. Kada mi je saopšteno da imam tumor, sebi sam rekla: "Dobro, u životu sam imala mnogo borbi koje sam dobila. Ova je malo teža, ali ću i nju dobiti." Tu bolest sam shvatila kao upozorenje, a ne kao kaznu. Bila sam sigurna da ću izaći kao pobednik, nijednog momenta se nisam uplašila - ispričala je Ćana.

- Skoro celu 2013. godinu sam se borila. Sreća, pa sam otišla na vreme, izbegla sam hemoterapije i zračenja, jer je tumor bio u začetku. Verujte mi, u tom periodu sam imala potrebu da izgledam bolje nego što se osećam. Na kontrole sam odlazila našminkana, sa sve onim drenovima, da pokažem i sebi i drugima da sam dobro. Operaciju sam podnela odlično, ali sam imala problem sa bakterojom stafilokokom, koja mi je umalo došla glave i zbog toga su morali hiš dva puta da me operišu. Suprug je bio u većem strahu od mene. Kad su mi rekli da je dijagnoza loša, on je vozeći kući promašio sve ulice, išao je u kontrasmeru. Morala sam da ga smirujem. Ja uopšte nisam paničila. Svaka bolest služi da nas poduči, osim ako se ne otkrije prekasno. To sam shvatila, zato sam nakon borbe snimila pesmu "Biće svega samo neće nas - završila je Ćana svoju ispovest.

foto: Kurir Televizija

Pevačica Anabela Atijas uspela da se izleči od raka dojke. Imala je samo 19 godina kada je operisala tumor na dojci, o čemu je pričala kako bi probudila kod devojaka i žena važnost redovne kontrole i samopragleda. - Meni se to davno desilo, sa samo 20 godina. Operisana sam u Švedskoj 1995. godine. Imala sam tu sreću da čujem razgovor mojih prijateljica koje su pričale o pregledu, odnosno mamografiji. Slušala sam stariju prijateljicu koja je govorila tada da je samokontrola veoma važna i, eto, igrom slučaja meni je to ostalo u glavi, taj razgovor i jasno se sećam da trenutka kada sam napipala kvržicu na dojci. Tog petka sam se vraćala iz diskoteke, otišla da se tuširam i napipala kvržicu. U ponedeljak sam odmah otišla na pregled, urađena mi je biopsija i u roku od tri dana mi je zakazana operacija - ispričala je Anabela.

- Nekoliko meseci sam bila na hormonskoj terapiji, i uspešno se oporavljala jer je tumor otkriven na vreme, sve je prošlo bez posledica. Posle toga sam ostala u drugom stanju, dobro sam iznela trudnoću, ali nisam mogla da dojim Lunu. Posle šest godina ugradila sam silikone, mada su mi lekari savetovali da to uradim i ranije. Psiha je mnogo bitna, ne predajte se bolesti, živite sa tim kao da je trenutan problem, koji će biti rešen - iskrena je bila Anabela.

foto: Printskrin/Instagram

Pevačica Verica Šerifović je 2018. godine operisala rak dojke i pobedila ovu opaku bolest. Iako je mislila da ovo njoj nikada ne može da se desi, razbolela se, ali je uz pomoć lekara i ćerke prebrodila teške trenutke. Majka Marije Šerifović tada je operisana na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu.

- Na sreću, otkriveno je sve na vreme. U tom trenutku tumor je bio mali. Sada sam dobro, posle operacije koju je uspešno obavio doktor Džodić i hvala mu na svemu, redovno idem na kontrole - rekla je ona 2019. godine i dodala da joj je najteži period bio od kada je saznala dijagnozu pa do operacije.

- Operacija je, srećom, brzo zakazana, pa je taj najveći stres brzo prošao. Želim svim ženama da savetujem da rade samopregled grudi jer sam ja upravo tako otkrila bolest na vreme. Tada nije ništa strašno - savetovala je Verica, od koje se u tim teškim trenucima nije odvajala ćerka.

foto: Damir Dervišagić

Mira Škorić je čak četiri puta operisala kancer, i lavovski se borila tokom oporavka. Pevačica je sve izdržala iako je bolest drastično uticala na nju i njenu porodicu. - Iskreno da vam kažem - ne, ta borba ne prestaje. Ja sam dobro, nikad bolje, ali postoji taj jedan protokol kod onkoloških bolesti. Najviše mrzim rečenicu ja sam pobedio rak, to nikada ne treba da se izgovori jer ta bolest uvek može da se vrati. Ne daj Bože nikom. Ja sam to dugo krila, zapravo krila sam od svoje porodice da bih ih zaštitila. Moja majka je preminula 2017. godine od srca. Sve to ostavlja posledice na porodicu, kada su saznali samo za četiri operacije koje sam imala, bolje da ne pričam kako im je bilo - ispričala je Mira.

foto: Damir Dervišagić

Slađana Trajković, supruzi poznatog pevaša Radiše Trajkovića Đanija, dijagnostifikovan je rak bubrega, te su lekari odlučili odmah da je operišu. Operacija je trajala više od tri sata, i uspešno je obavljena. Kako saznajemo ona se sada oporavlja.

foto: Amir Hamzagic/ATAImages

Mili godinu dana išao na hemoterapiju Aleksandar Milić Mili, poznati je kompozitor i jedan od članova žirija u "Zvezdama Granda", borio se sa opakom bolešću. foto: Antonio Ahel/ATAImages - Sve dok nismo saznali za tu moju bolest, bili smo zaista rasterećeni, jer nismo želeli da gledamo unazad, već samo napred. Godinu dana sam se lečio i bio na hemoterapiji. Tada je ta terapija bila strašno teška i agresivna, ali sam uspeo da se izborim. Čak sam uspeo da završim i treću godinu na fakultetu. Išao sam sa sve braunilama u rukama na ispite - istakao je kompozitor za emisiju “Preživeli” na K1 televiziji.

Dejan Pantelić se izborio sa kanerom krajnika Dejan Pantelić, jedan je od omiljenih TV lica svih generacija, pre više od decenije suočio sa ozbiljnom bitkom za zdravlje. Naime, voditelju je 2012. godine dijagnostikovan kancer na krajnicima i od tog trenutka čitav život mu se promenio. "Rad čoveku vraća snagu. Onog trenutka kada vi saznate, svi mi koji smo prošli tu fazu i saznamo da imamo... Ja ne volim da ga imenujem tu vrsu bolestu... Nije lako se suočiti sa time", rekao je Dejan Pantelić, koji je rekao da je dosta teško podneo kada je saznao da boluje od teške bolesti. Voditelj je otišao u inostranstvo kako bi se izborio sa opakom bolešću. foto: Nemanja Nikolić Najviše ga je, kako je isptičao. pogodilo to što ga ćerka nije prepoznala kada se vratio sa terapije jer je smršao 20 kilograma, a i to što su ga mnogi otpisivali. "Imao sam neke svoje rituale i bio sam zanimljiv doktorima ovde i u Nemačkoj, to su neki momenti kada treba da se usresrediš na svoj problem i da zajedno sa svojim lekarima kreneš da se boriš", objasnio je Pantelić.

kurir.rs