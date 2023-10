"DŽEJA I SINANA POSLE PRIVATNIH PROSLAVA NE BI OPRALI NI DUNAV NI SAVA" Sakićev sin o prijateljstvu njegovog oca i Ramadanovskog

Ponosni Dorćolac, folk legenda Džej Ramadanovski, obožavao je svoj kraj i redovno posećivao omiljeni lokal.

foto: Damir Dervišagić

U piceriji, koja je bila jedno od omiljenih mesta pokojnog pevača u kojoj je nedavno organizovano prikazivanje trejlera za film "Nedelja", novinari su naišli na Alena Sakića, sina Sinana Sakića.

- Znam Džeja od malena, jer su moj tata i on bili prijatelji - počinje Alen i nastavlja:

- Kad me pitaju koju njegovu pesmu najviše volim, ne mogu da odlučim, jer to je ko da me pitaju koju ćaletovu najviše volim. Iskreno, volim sve!

Kako se i sam bavi muzikom, ali drugom vrstom, Alen priznaje da muzičke savete nije tražio ni od oca ni od Džeja, ali da zna svašta o njihovim ludostima sa nastupa:

foto: Dragana Udovičić

- Mnogo toga i nije za priču - počinje on kroz smeh.

- O Džeju, kao i o mom ocu, bi bilo materijala za sedam delova za film! Sinan i on bi pravili privatne proslave gde se okupi ekipa i ostavi pare do 5 ujutru. Ti provodi u lokalima su bili takvi da ih ne bi oprali ni Sava ni Dunav!

- Kao klimac sam bio u klub "Bombo" koji je Džej držao - kaže Alen i dodaje:

- Džej je bio veliki zavodnik i davao mi je savete o ženama.

Iako Džeja više nema, Alen je blizak sa njegovom porodicom:

- U kontaktu sam sa njegovom ćerkom Marijom. Ona je od skoro krenula da peva - rekao je on.

- Naravno da mi nedostaje Džej - priznao je on i dodao:

- Nema više takve muzike kakva je bila Džejeva i Sinanova. Možda samo Aca Lukas i Aco Pejović još imaju takvu emociju. Takva muzika ne može da se zaboravi još sto godina! - rekao je Alen.

foto: Dragana Udovičić

Podsetimo, film o Džeju se snimao na lokacijama Beograd (Dorćol) i u Pančevu. Prva klapa pala je 14. marta a završilo se sredinom juna. Džej će u ovom filmskom ostavrenju biti prikazan kao narator filma, i vodiće nas, ne samo kroz svoj život, nego i kroz život Dorćola u tom periodu. Uloge su dodeljene istaknutim glumcima: Huseinu Alijeviću, Marku Janketiću, Stefanu Vukiću, Alekseju Bjelogrliću, Alenu Selimiju, Ani Pindović, Maši Đorđević i mnogim drugim.

Kurir/Alo

