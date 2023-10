"PRVO MI JE UMRO OTAC, PA MAJKA, A ONDA ME JE NAPUSTILA I..." Đorđe David se od ovih porodičnih TRAGEDIJA nikada nije oporavio

Smrt u porodici Đorđa Davida dolazila je uvek i nekako u vezi za važnim danima za njegovu karijeru.

Prvi put to se dogodilo kada mu je pred očima, u četrnaestoj godini života, poginuo otac. Kako pevač kaže, od ove tragedije nikada se nije oporavio.

- Moj otac je bio član saveza komunista, i do su svi gledali da zabodeu neku lovu i vikendice njega to nije zanimalo. On je bio tajni savetnik u Titovom kabinetu - ispričao je pevač, a onda se setio nemilog događaja čiji je bio učesnik.

- Bila je u pitanju politička nameštaljka, izrežirana. On i ja smo bili u kolima, meni dlaka sa glave nije falila a on je ostao na mestu mrtav. Ali bio je i ostao autoritet u mojoj glavi. Ja sam se nakon toga strašno promenio, jer je moj heroj bio poražen. Nisam imao ni 15 godina i to su stvari koje mladom čoeku naprave lom u glavi - rekao je svojevremeno za medije, a sada je u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otkrio da je samo dan nakon očeve smrti imao važnu školsku predstavu, koju majka nije dozvolila da propusti.

Slično je bilo i kada je preminula njegova majka:

- A ja sam sutra, prekosutra i treći dan nakon informacije da je moja majka umrla od kancera imao dogovorene koncerte - kaže Đorđe i otkriva da ga je ista situacija sačekala 2018. godine, kada je preminula njegova sestra:

- Ista mi se stvar dešava i sa rođenom sestrom 2018. godine koja umire na dan kada imam premijeru. Iz svakog tog sudara sa životom ja sam shvatio jednu stvar: rođeni smo sami i umiremo sami - kaže Đorđe David.

