"UH ŠTO MI JE DRAGO ŠTO NE MOGU MIŠLJENJE DA MI PROMENE" Ćeranić osula paljbu po POZNATOM pevaču: Ne poštujem ga, mislim da je loš

Milena Ćeranić, bivša zadrugarka i pevačica otvoreno je pričala da ne poštuje pevača Miloša Bojanića.

Ovog puta je gostovala u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada je detaljnije pričala o razlozima zbog kojih nije u dobrim odnosima sa Bojanićem:

- Nije da smo u lošim odnosima, samo ga ne poštujem i to je to. Mi možda i kažemo "zdravo" kada se vidimo, nikada se nisam posvađala sa njim. Samo mislim da je on loš i to je to. Sve mogu da ti oduzmu, ali mišljenje ne. Baš mi je drago jer ne mogu mišljenje da mi oduzmu. Ne bih ja o ovome pričala da se ne zna javno. Nikada nisam volela da pravim reklamu preko tuđih imena, pominjući druge ljude i tako.

Potom je rekla da mišljenja ne menja, ali stavove teško:

- Mišljenja ne menja, a stavove teško. Možda nekim sazrevanjem, poglede usmeravam na važnije stvari, ali suštinski ne. Nikada se nisam ogrešila u svom mišljenju o drugima, jedino kada sam iracionalno htela da dam drugu šansu, pa tada pogrešim.

