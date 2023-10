VUK MOB OTKRIO KAKO JE STUPIO U ODNOS SA TIJANOM EM! Spomenuo detalje pa potkačio bivšu: Koga briga šta će reći iskompleksirane...

Kao bomba u medijima je pre nekoliko dana odjeknula vest da su Vuk Mob i pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao "žena od sultana" započeli vezu.

Reper je otkrio kako su se upoznali i kada je ljubav među njima planula.

- Tijana mi se dopadala i pre nego što smo se upoznali. Pustio sam joj poruku preko Instagrama. Počeli smo da se dopisujemo i u jednom trenutku smo shvatili da moramo da se vidimo. U vezi smo mesec dana - otkrio je Vuk, pa prokomentarisao nastup Tijanine prijateljice Slađe Alegro na kome uživali zajedno:

- Bili smo zajedno na nastupu Slađe Alegro, ali loše sam se proveo. Ne zbog Slađe, već je ozvučenje bilo jako loše. Oštetilo mi je desno uvo, ne čujem dobro već tri, četiri dana.

Na pitanje kako njegova nova devojka prihvata činjenicu da reper ima dete, Vuk je odgovorio:

- Nema šta Tijana da prihvati ili ne prihvati moju ćerku. Moje dete je moja stvar, još uvek se nisu upoznale. Mislim da je glupo pričati o tome. To su dve različite stvari u mom životu, rano je pričati o tome. Dete neću da upoznajem ni sa kim do onog trenutka dok ne počnem da živim sa devojkom.

Svojevremo su pojedinci tvrdili da se Vuk Mob pri izboru partnerki konsultuje sa majkom Nenom, a reper je ove navode oštro negirao.

- Moja majka je upoznala Tijanu, ali ona se ništa ne pita. Nema šta ona da kaže, nema tu neke preterane matematike. Na moje odluke ne može niko da utiče, ni majka niti otac da mi je živ. Samo ja odlučujem o mom životu - zaključio je vlasnik mnogobrojnih muzičkih hitova, pa nam otkrio kao se slaže sa bliskim prijateljima nove devojke:

- Sa njenim prijateljima sam na ćao, ćao. Sve ide postepeno, ne žurimo ni sa čim.

Nedavno se pojavila vest da Vuk planira da se povuče sa muzičke scene, a on je obajsnio o čemu je reč.

- Ne odustajem, ali sam rekao da ne mogu sa četrdeset godina da skakućem po bini i glumim repera kao pojedini. Ne mogu sebe da zamislim da sa četrdeset skakućem ispred dece, to mi je nenormalno. Imam i dete, želim da sa njom provodim više vremena. U muzici ću biti još nekoliko godina, a nakon toga ću izbacivati pesme, ali ne verujem da ću toliko nastupati. Moja muzika će se menjati. Radiću malo kvalitetniju i ozbiljniju muziku.

Bivša devojka Vuka, nedavno je prokomentarisala to što reper sada uživa u ljubavi sa Tijanom, ali muzičar tvrdi da ne zna ništa o tome.

- Nisam video da je komenarisala moju vezu sa Tijanom. Ako joj smeta moja veza, pa Bože moj. Ne znam šta bih rekao na to. Normalno je da nastavim sa svojim životom kao što će i ona da nastavi, pomirio sam se sa tim odavno. Ne mogu da se krijem ispod kamena da sam sa nekim. To je život, normalna stvar. Ona će sutra isto naći partnera i meni je to u redu - zaključio je Vuk i otkrio kako reaguje na negativne komentare:

- Kerovi laju, karavani prolaze. Koga briga šta će da kažu tamo neke iskompleksirane babetine ili isfrustrirani ljudi da kometarišu? U stvarnom životu mi još niko ništa loše nije rekao.

