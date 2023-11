ISPLIVALA ISTINA O SUKOBU RADE I KEBE! Ovako su ih svađali, za sve su krivi ovi LJUDI: "Hteli su da UZMU PARE"

Rada Manojlović i Dragan Kojić Keba tri godine navodno nisu razgovarali niti imali kontakt.

Naime, iako nije pala nijedna ružna reč među kolegama njih dvoje se nisu čuli. A odnose su ispeglali nakon Kebinog gostovanja kod Ognjena Amidžića. Naime tada je Keba na pitanje šta je sa duetom koji je snimio sa Radom Manojlović i zašto još uvek nije izašao izjavio sledeće:

foto: Ata images

– Pa nije. Ne znam da li će, postoji snimak! Pa tada kod Rade i njenog tima, nešto je… Predugo se čekalo i tako da je dobilo neku drugu dimenziju. Pitajte njen tim – iskren je tada bio Dragan Kojić Keba.

Naime Keba i Rada su pre tri godine snimili duet, a onda se nešto desilo. Kada je duet trebalo da se pojavi bivši Radini saradnici su to zaustavili. Naime, izgleda da su od Kebe tražili pare, Rada o tome nije imala pojma:

foto: ATAImages

– Keba je pozvao Radu Manojlović da snime duet i ona je prihvatila, njih dvoje su snimili pesmu i ostalo je da se snimi spot. Međutim Rada je tada izgubila kontakt sa Kebom u smislu da se nisu čili a sve su preuzeli njeni tadašnji saradnici. Međutim oni su od Kebe počeli da traže pare. Kako je Keba pomislio da je u pitanju neka Radina ideja on je u prvom trenutku mislio da se šale. Međutim kada su mu rekli da novac želi Rada i da ne želi da džabe snima duet sa njim Keba se samo povukao. Pesma je ostala u studiju – priča izvor i nastavlja:

– Međutim to nije bila istina, Rada je pitala svoje saradnike u tom trenutku šta je sa duetom, oni su je lagali da Keba traži novac. Suštinski njeni saradnici u to vreme su hteli da uzmu pare i od Rade i od Kebe da bi se duet pojavio. Kako ni jedno ni drugo u tom trenutku nisu pristali na to tada se sve i završilo.

foto: Ata images

– Trebalo je da prođe tri godine da Rada prekine saradnju sa svojim bivšim saradnicima da bi se otkrila istina.

Nakon Kebinog gostovanja kod Ognjena Amidžića Rada i Keba su se čuli i razmenili informacije, kada su shvatili da do završetka spota nije došlo zbog drugih ljudi njih dvoje su se samo nasmejali. Njih dvoje su se dogovorili da nastave saradnju i da urade novi duet.

Dragan Kojić Keba je želeo duet sa Sanjom Vučić

foto: Ana Paunković

Sanja Vučić odbila je Kebu za duet. Naime, nju je Kojić pozvao da urade zajedno pesmu, ali ona je to odbila pod izgovorom da misli da joj u tom trenutku to nije potrebno. Keba ni za živu glavu nije hteo da prizna da je ikada zvao Sanju, dok je Sanja poznata kao osoba koja nikada ne laže.

