PRVO OGLAŠAVANJE BAKIJA B3 NAKON ŠTO JE POSTAO DEDA: Denser otkrio i kog je pola beba: Šokirao sam se kad sam video slike...

Andrija Đogani poznatiji kao Baki B3 pre dva dana je postao deda, a srećne vesti je podelio na svom Instagram profilu.

Baki se sada oglasio i otkrio da je presrećan zbog toga što je postao deka, ali i da je još uvek malo u šoku, jer ne može da se navikle na novu titulu.

- Moja ćerka Anđela se porodila pre dva dana i dobila je ćerkicu. Ja sam isto bio iznenađen i sada sam još uvek izenađen, imam isti osećaj kao kada sam postao otac i dobio prvo dete, taj osećaj mi se vratio sada kada sam postao deda. Sve mi je nekako čudno, posebno to da sam ja postao deda, jer kad mi se kaže deda meni su u glavi štap i šešir, jedva hodam... Ja nemam veze sa dedom, ja sam još uvek klinac u duši, a to deda mi zvuči nekako zeznuto, ali sam presrećan. Beba će se najverovatnije zvati Anastasija, ali ima još dosta predloga, nisu odlučili. Još uvek je u bolnici, treba sutra da izađe. Ona je dobro, beba je super, sve je kako treba i to je najbitnije - rekao je Baki.

Baki je otkrio da se sa Anđelinom majkom razveo kada je ona imala samo tri godine, ali da ga to nije sprečilo da u svakom trentuku bude prisutan i upućen u ćerkin život.

- Meni je Anđela prvo dete i ja sam jako vezan za svoju decu. Šokirao sam se kada sam video slike bebe kada mi je poslala, izgubio sam se od sreće. To je neobjašnjiv osećaj. Mnogo sam vezan za Anđelu, ona je bila moje prvo dete. Nju sam dobio iz braka sa prvom ženom. Mi smo se razveli 2001. godine kada je Anđela imala samo tri godine. Iako nisam opstao u braku sa njenom majkom, ona to nikada nije osetila. Bio sam tu kao roditelj uz nju sve vreme. Pratio sam njen razvoj, dešavanja, školu, fakultet, sve što je trebali bio sam tu, iako je ona živela sa majkom - rekao je Baki.

