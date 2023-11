"DAO MI JE PARE DA PREKINEM..." Maja Marinković otkrila Aneli šokantne detalje njenog odnosa sa Janjušem

Maja Marinković koristi razne taktike kako bi odvojila Aneli Ahmići Marka Janjuševića Janjuša, kojem je bila ljubavnica.

One su sada razgovarale u pušaonici, gde se Marinkovićeva dotakla trudnoće sa Janjušem.

Maja je otkrila nepoznate detalje iz njihovog odnsa i priznala da joj je Janjuš dao novac.

"Slušaj ovo šta je bilo. Posle "Zadruge 4" ja sam sumnjala da sam trudna. Idemo u "Narod pita" na Pinku, raspadam se, volela sam ga. On me proziva, proziva, ja lijem i pitam ga: "Kako te nije sramota?! Imaš kod kuće žensko dete i ženu". Uradila sam test, bila sam trudna, on mi je uplatio pare na račun jer ja tada nisam imala dinara. Ja idem sutra na abortus, a on kači sliku sa kolicima i jednom devojkom, neću da je spominjem sada i napiše: "Ovo je moje dete idemo sutra da mu kupimo..." , rekla je Maja.

- Šta ja sada da radim?! Ja sam ga terala da pričamo" - rekla je Aneli.

- Kada mi se to desilo, ja sam mnogo bila loše. Odem na more, da dođem sebi, vratim se s mora i Filip i ja izađemo. On je bio uz mene dok je meni bilo mnogo teško. Prvo mi je bio prijatelj deset meseci Filip, pa smo onda bili zajedno... Ja ga gledam, on mi priča: "Ja nisam znao da je to tako", ja mu kažem: "Nemoj da mi se obraćaš, ti si mrtav čovek za mene". Svaki put mi je uništavao vezu sa Filipom, pričao mu neke stvari da me ogadi, a sve to iz sujete i ega - dodala je Marinkovićeva..

- Znači on me je opet napravio budalom i kada prođe pet šest dana, onda pomirenje - primetila je Ahmićeva.

