"MOJA JOVANA NIJE KAO OVE ISKOMPLEKSIRANE BUDALE ŽENE POZNATIH" Maca o odrastanju, neostvarenom snu, predstavi, deci i braku

foto: Damir Dervišagić

U drugoj epizodi Kurirovog podskasta gostuje Dragan Marinković Maca, glumac i šoumen koji će sa autorom i voditeljem Jovanom Matić Đokić govoriti o odrastanju, borbi za svetlo pod suncem u glumačkom svetu, deci, braku sa Jovanom, ali i omladini koja je tek na početku svog puta.

foto: Printscreen

Marinković će pričati o vaspitanju, svojim roditeljima i ogromnoj želji da postane doktor. Prisetio se studentskih dana i otkrio kako je došlo do trenutka da se opredeli za glumački poziv.

- Ostao sam rano bez oca, moj stari je bio bumbar ozbiljan, ahitekta, za*eban lik, a mama me po noći miriše i pita me da li pušim, nisam se ni probudio a ona mi opali šamar. Voleo bih da mi je stari bio živ u pojedinim situacijama... - govori glumac i dodaje:

01:11 Dragan Marinković Maca

- Znao sam od početka šta hoću, želeo sam da budem specijalista ortopedije. Tako nestade to sve, ali sam to nekako zamenio sa ulogama u kojima sam igrao doktora. Gluma je divan poziv, ali se nikada nisam ložio kao većina - govori Marinković.

foto: Printscreen

Maca se osvrnuo na današnje mere vrednosti i ličnosti koje sebe smatraju zvezdama, pa izdvojio jednog umetnika za koga smatra da je zaista ozbiljan u svom poslu.

- Nedeljko Bajić Baja od svih tih velikih zvezdetina... Frajera zovu, on je u fazonu "moje su karte, ti što si popio, tvoje je"... To je mu*onja, koji uzme sve na karte i puni sale non stop - govori glumac.

Takođe, govoriće i o svom životu sa suprugom Jovanom Marinković i priznati šta je ono što je razlikuje od svih.

- Jovana nema potrebu za medijskim eksponiranjem. Nije tip žene kao ove "žene poznatih"... Ove budale iskompleksirane uz muža dosadno im, pa postanu kreatorke, imaju potrebu da izađu u javnost. Ja tako i svoju decu vaspitavam, neka se bore sami - govori Maca.

foto: Printscreen

Maca je otkriva i planove za budućnost, te priznaje kako će izgledati meseci nakon turneje koju je zakazao.

- Nisam se umorio, ali ne mogu više. Želim da se vratim porodici. Malo ručna i polakice... - govori glumac.

foto: Printscreen

Sve o njegovom životu i iskustvima o kojima nikada nije pričao, pogledajte u emisiji "Nije sve tako crno" u sredu 29.11.2023. u 20h samo na jutjub kanalu Kurira.

