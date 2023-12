PESMA "IMATI, PA NEMATI" BILA NAMENJENA DRUGOM PEVAČU! Kad ju je odslušao, DŽEJ POČEO DA PLAČE: Kolega otkrio neverovatnu priču

Gosti zabavne emisije "Divan šou" na Kurir televiziji su Ćana, Lepa Đorđević i Joca Stefanović, a voditelja Ivana Gajića je interesovalo za koga je bila namenjena jedna od najlepših pesama "Imati, pa nemati" koju je otpevao sada već slavni Džej.

Naime, u igri "dezinformacija" voditelj spomene neke glasine, a gosti odgonetnu misteriju, pa je pitanje oko toga za koga je bila namenjena pomenuta pesma, obrazložio pevač Jovan Joca Stefanović.

01:31 PESMA IMATI, PA NEMATI BILA NAMENJENA HARISU DŽINOVIĆU! Džej kada je odslušao, počeo da plače: Anegdota o velikoj legendi muzike

- Ne, ne, ta pesma nikada nije bila namenjena meni. Dok je bila pravljena, prvo je bila namenjena Harisu Džinoviću i Nikoli Rokviću. U tom smeru je trebalo da ide pevanje te pesme, međutim, Rule je tu odigrao glavnu ulogu što se tiče Džeja. Bili smo na nastupu u Požarevcu, a Rule je došao tu i moj otac mu je pustio neke pesme, pa je Rule hteo da ih snimi kako bi pustio Džeju jer su radili u Požarevcu, a Džej je na putu do Beograda voleo da sluša te nove pesme - započeo je zanimljivu anegdotu Stefanović, pa nastavio:

- On mu je narezao to, dok su se vraćali, Džej je pustio to u svojim kolima i samo odjednom staje na sva četiri. Rule gleda da li se nešto desilo, a Džej plače i jeca na sav glas. Ta pesma je njegova priča, "ne znaš ti kako je imati, pa nemati... Ljubiti, pa gubiti" dakle, to je cela njegova priča. Plakao je 20 minuta, i pričao kakva je pesma.

