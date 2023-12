ANASTASIJA DOŠLA ZA NIKOLJDAN U BEOGRAD, PA OTIŠLA KOD PLASTIČARA! Povećala usne i obrve, pa se vratila u Sevilju kao NOVA ŽENA!

Anastasija Ražnatović nedavno je doputovala u Srbiju bez svog supruga Nemanje Gudelja, s kojim živi u Sevilji.

Pored toga što je u Beograd došla kako bi s najbližima proslavila porodičnu slavu Svetog Nikolu, ona je boravak u prestonici iskoristila i kako bi posetila plastičara i remontovala nekoliko stvari na svom licu.

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović je u jednoj privatnoj klinici korigovala svoje usne i obrve na kompenzaciju, ali je i potamnila svoj ten, jer je smatrala da je bleda, pa joj se to nikako nije dopadalo.

- Anastasija je i ranije htela da poveća svoja usta i da popravi obrve, s kojima nikako nije bila zadovoljna. To nikako nije stigla jer je uvek dolazila na kratko. Pošto je sada zbog slave boravila duže u Beogradu nego obično, ona je vreme iskoristila da osveži i podmladi lice. Ovo je sve uradila na kompenzaciju, odnosno besplatno, a nakon intervencija je na svom Instagramu izreklamirala mesta koja je posetila, što je i bio deo dogovora - ispričao nam je izvor.

- Danas sam radila revolucionarni tretman za negu i prirodni volumen i podmlađivanje usana - napisala je Anastasija i dodala da već petu godinu odlazi na poseban tretman oblikovanja obrva, te da nijedan njen dolazak u Beograd ne prolazi bez posete kozmetičarki koja se brine za njene obrve.

Inače, pored toga što je osvežila i podmladila lice, Anastasija je i potamnela kožu, takođe posebnom tehnikom koja ne ostavlja fleke.

- Ja sam sebi uvek lepša kad imam malo tamniji ten - istakla je pevačica, kojoj je muzička karijera trenutno na "stendbaju".

Podsetimo, izgled Anastasije Ražnatović nekada je bio potpuno drugačiji, a pevačica nikada nije krila kakve je korekcija imala na svom licu i telu. - Postoji jedna slika koja kruži internetom, kad sam imala 13 godina. U tom momentu imam skoro 80 kilograma, našminkana sam jezivo. Sad imam 60. Ne stidim se toga, ne krijem da sam tako izgledala. Imala sam i više kilograma i veći nos i manja usta.. Razumem kada se žena oseća nesigurno zbog nosa ili grudi i potpuno sam za to. Svi to rade, samo što svi lažu! Meni je nos odavde do Batajnice na toj slici koja kruži. Nisam bila zadovoljna svojim nosem i nos sam operisala samo jednom. Zapravo sam samo nos i operisala. Prosto sam želela i to sam uradila i to je to - priznala je pre nekoliko godina Anastasija u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Govorilo se i da je Anastasija posle osamnaestog rođendana imala i operaciju grudi, ali ona to nikada nije javno priznala.

