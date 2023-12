PEVAČ PRIZNAO ŠTO NIJEDAN DO SAD NIJE! Evo šta se desilo Peđi Medenici na nastupu, takav BLAM retko ko ima snage da doživi

Peđa Medenica, pevač, tekstopisac i kompozitar, bio je krajnje iskren pa je podelio sa publikom jednu situaciju, ne tako prijatnu.

Peđa je bio gost emisije "Amidži šou", a pitanje koje mu je postavljeno je bilo da opiše najneprijatniju scenu koju je doživeo.

foto: ATA Images

On je odmah ispričao da je to bilo za jedan njegov nastup. Pevača nisu prepoznali, pa je morao da plati kartu za sebe i svog klavijaturistu.

- Platio sam ulaz za sopstveni nastup. Bio je veliki red, jedno 50-ak ljudi je ispred i ja kažem mom klavijaturisti da moramo preko reda... I mi se tu izguramo kroz ljude i došli smo do ulaza i meni kaže čovek iz obezbeđenja: "Karta!". I ja ga gledam, ne bi li me prepoznao, a on mi kaže: "Kasa, druže" i ja šta ću, morao na kasu i uzeo sam dve karte za mene i Raleta - rekao je Medenica.

