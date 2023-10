Pevač Stefan Sretenović gostovao je kod voditelja Ivana Gajića gde je govorio o svojim počecima, ali i otkrio ko mu je zapravo prodao najjeftiniji kaver.

00:57 PEĐA MEDENICA MI JE NAPLATIO KAVER 280 DINARA! Pevač otkrio: On je sjajan čovek i prvi sa kojim sam imao PRIVATAN RAZGOVOR

- Moj prvi kaver koji je bio sa spotom, bio je kaver Peđe Medenice i njegove pesme "da me neko pita". To je jedan sjajan čovek i prvi čovek sa javne scene sa kojim sam imao dodirnih tačaka i neki privatni razgovor. Kada sam ga pitao za kaver odnosno za dozvolu da snimim, on je rekao da može. Onda sam ga upitao koliko bi to koštalo, a on je rekao 280 dinara.

