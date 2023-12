NAKON POLA GODINE ANELI AHMIĆ UGLEDALA SVOJU ĆERKICU! Krenula da vrišti i lije suze, kamera pomno pratila svaki pokret (VIDEO)

Učesnici "Elite" danas dobijaju praznične čestitke u okviru video snimaka od najmilijih.

Bela kuća je svake godine u ovo doba puna emocija jer učesnici rijalitija prvi put mogu da vide svoje najbliže, te su tako Aneli Ahmić, kada je videla svoju ćerku, preplavile emocije.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, u njenom klipu je ćerka Nora koja je mami poručila snažne reči, a Aneli je odmah krenula da vrišti od sreće.

Ona je skočila sa klupe i čučnula na pod, a Anelina sestra Sita je kasnije pozdravila Janjuša, Matoru i Đedovića.

- Nora mi je rekla : "Mama volim te". Moji su verovatno na Jahorini, vidim da uživaju. Presrećna sam, moja Nora, ne mogu da verujem. Drago mi je što je sestra pozdravila Janjuša i znam na šta misli za ono što je rekla da ne radim. Mama mi je preozbiljna, ali hvala im na svemu, očekivala sam i brata, ali znam da on to ne radi. Nadala sam se tome, ali sam znala da se to neće desiti. Presrećna sam, stvarno - rekla je Aneli.

- Drago mi je da su me pozdravili i hvala im na tome - rekla je Matora.

- Pozdravili su i mene i hvala im na tome. Aneli i ja smo od prvog dana dobri i ona mi se tada otvorila i sada mi je drago što je progovorila o svemu - rekao je Đedović.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

09:12 STARS-EP152