RADA MANOJLOVIĆ SPREMNA DA VISI SA LUSTERU: Još na to me nisu okačili, ako izdrži... Marina Tucaković mi je PROREKLA SUDBINU!

Oni koji su bili na nastupima Rade Manojlović tvrde da im je to najbolji provod u životu. Osim glasom, pevačica gde god da se pojavi osvaja publika neverovatnom energijom.

foto: Petar Aleksić

- Na nastupima se posebno nešto otkači i u meni i u ljudima. Pogotovo su Nove godine kod mene poznate po tome što smo svi na stolicama, na stolovima, nema pravila, niko se ne stidi ničega. Totalno smo oslobođeni od razmišljanja o tome kako se ponašamo i šta drugi misle o nama- ispričala je sa osmehom Rada, a na konstataciju da je u pitanju žurka na kojoj se visi sa lustera, Manojlovićeva je poručila:

-Ako izdrži luster, bukvalno. Samo što se još nismo okačili na to. Ali ljuljaju se stolovi, da. Doći ćeš nekad na neku reprizu pa ćeš da vidiš. Kako god, može i kamera da zabeleži, ali moram da ti kažem da mi je Marina Tucaković prorekla sudbinu 2010. godine „Mešaj, mešaj mala, penji se na sto“, tako da to je to, ne znam, ona mi žena zacrtala- rekla je Rada.

Kurir/Grand/ Preneo: I.L.

