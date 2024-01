"JA BIH KARLEUŠU ŠAMARAO, DOMINANTAN SAM!" Desingerica se obratio Jeleni, a evo šta ima u PLANU sa NJOM: Dala mi je DOMAĆI ZADATAK

Dragomir Despić Desingerica već duže vreme u centru je medijskih dešavanja. Njegovi nastupi su česta tema za komentarisanje, otkako su se pojavili snimci na kojima svoju publiku poliva alkoholnim pićima, gađa nošenim čarapa i udara patikama po glavi, za koje mnoge javne ličnost smatraju da nisu primerene.

Nedavno ga je iskomentarisala i Jelena Karleuša, a za razliku od ostalih kolega sa estradne scene - uputila mu je lepe reči, te čak i poželela i duet sa njim.

foto: Printscreen Kurir Tv

- Mislim da bih ja njega šamarala i da bi se to njemu svidelo. Publika bi bila u transu. Taj dečko jedini ima energiju koja eventualno može da parira. On mora sada da nađe sledeći korak . To je nešto što ja tražim od izvođača, da ima vulkansku energiju . Ne volim slinave i mlake ljude - rekla je pevačica o Despiću.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Desingerica joj je sada odgovorio na lepe reči.

- Ja bih nju šamarao (smeh). Ja sam onako dominantniji tip.. Otkako me je javno prokomentarisala, svi ljudi mi se javljaju sa rečenicom "kad će duet" - počeo je reper izlaganje za Hajp televiziju, te progovorio i o zajedničkoj saradnji:

foto: Kurir televizija

- Radićemo nešto. Čim uhvatim neku rupu da mogu da se posvetim tome, da znam kako hoću to da zvuči, da bude neki demo i to… To će se desiti. Dobar je gas, nekako mi je dala domaći zadatak. Demonizovala je masu - rekao je on na Hajpu.

Kurir.rs

Bonus video:

01:25 KAKVA JE JELENA KARLEUŠA BILA KAO MALA? Era Ojdanić sve otkrio: Majka je dovodila, a JK je oduvek bila zvrk, voli da radi na sebi