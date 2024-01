OVO JE MUŽ SOFIJE RAJOVIĆ! Glumica se za njega udala u tajno, u hotel stigli GRTALICOM, ne zna mu se ni ime, a evo kako izgleda

Glumica Sofija Rajović udala se pre dve godine u tajnosti, za partnera čiji identitet nije želela da otkriva. Naime, Sofija je jednom prilikom govorila o njihovom odnosu, a iako je venčanje bilo tajno, na mrežama su se ipak pojavile neke fotografije sa njihovog venčanja i javnost je ima prilike da vidi kako izgleda njen izabranik.

foto: Printscreen/Instagram

- Moj suprug i ja želimo da on ne bude izložen javnosti jer se ne bavi javnim poslom. Najbitnije je da sam napravila pravi izbor i da sam presrećna. On je čovek koji me vrlo dobro poznaje, a ono što je takođe važno jeste da smo jedno drugo prihvatili sa svim našim vrlinama i manama i da se jako dobro razumemo.

- Venčali smo se na Kalemegdanskoj terasi. Bilo je bajkovito. Najbitnije je da smo se svi dobro proveli i da su energija i raspoloženje nas gostiju u svakom momentu bili na vrhuncu. Nismo se venčali u crkvi, to smo ostavili za neki drugi put jer nama nikada nije dosta razloga za slavlje. Oboje smo veselog duha i volimo da okupimo drage ljude uživamo s njima.

foto: Printscreen

Svi prisutni su se odlično proveli.

- Energija je zaista bila čarobna. Ubeđena sam da sam bila najveselija. Nisam stala sa igrom tokom cele svadbe i neverovatno mi je kako je sve brzo prošlo. Već danima komentarišem kako mi se opet ide na našu svadbu. Posebno iznenađenje bilo je što smo jedno drugom kupili poklone. Takođe je spektakl bio kako smo došli do hotela. Posle dva sata bezuspešnog zvanja svih beogradskih taksi službi, nas nekoliko je krenulo peške i u tom momentu naišla je grtalica koju sam zaustavila i taj gospodin nas je odvezao. Ne shvatate koliko smo mu svi zahvalni na tome, rekla je Rajovićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Za dan koji će dugo pamtiti Sofija je imala i posebnu venčanicu.

- Iznajmila sam je u Sarajevu. Nažalost, taj model još niko nije imao u Beogradu. Ne vidim poentu da se venčanica kupuje - smatra glumica, koja je priznala da je imala tremu kada je stala pred matičara.

- Tresla sam se toliko da sam se jedva potpisala i uspela sam da pobrkam latinicu i ćirilicu u potpisu. Kada se taj zvanični deo završio, onda sam se opustila. Do tada sam bila zbunjena. Što meni nije svojstveno, ali normalno je, ipak mi je prvi put - pričala je Sofija

kurir.rs/Glorija