"LAŽ JE DA SAM EMILIJA, JA SAM EMINA" Jahovićka progovorila o MISTERIJI svog pravog imena, dotakla se i vere: KLANJALA SAM 24 ČASA

Emina Jahović demantovala je medijske priče da je njeno pravo ime Emilija, te da u njenim dokumentima stoji da se zove Emilija Emina Jahović.

Pevačica je istakla da to nije tačno, te da ne zna ko je izmislio tu priču, te da će morati da pošalje mejl Vikipediji da se taj podatak skine iz njene zvanične biografije.

- Moraću da pošaljem mejl Vikipediji da ja nikad nisam bila Emilija. Rođena sam kao Emina u Novom Pazaru i znam da je to tako bilo. Ne znam zašto je neko imao potrebu da tako nešto izmisli. Meni to stvarno ne smeta, mogla je da bude to i Emili, Emilis. Ne znam šta je pesnik hteo da kaže. Samo sam Emina - istakla je pevačica, pa progovorila koliko je vezana za svoju veru:

- Bila sam jako vezana za svoju veru. Sećam se kad sam bila mala, a kad je moja majka klanjala, ja bih stala iza nje i klanjala i ja. Znala sam sve dove još od malena, išla sam u mekteb. Oduvek sam poštovala sve vere, ali sam volela svoju i volim je. Kad sam otišla na umru, to je bila kruna moje ljubavi prema islamu. Nikada neću zaboraviti koliko ljudi ibadete tamo. Bukvalno smo klanjali 24 časa, niko nije ni spavao - ispričala je Emina za emisiju "Face to face".

Podsetimo, mediji su svojevremeno objavili da je pevačica dugo razmišljala i na kraju je svoje pravo ime, Emilija, zamenila imenom Emina, te da nikada o ovome nije govorila u javnosti, jer nije smatrala da je to važno za publiku koja sluša njenu muziku. U njenoj biografiji na Vikipediji piše da je njeno puno ime Emilija Emina Jahović, što je ona sada i demantovala.

