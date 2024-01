"KAD NEMA JANJUŠA KAO DA SAM U DEPRESIJI" Aneli ni ne sluti kroz šta prolazi Janjušević, nada se njegovom povratku: Fali mi baš

Učesnik rijalitija Marko Janjušević Janjuš izašao je iz Elite nakon strašne vesti o smrti njegovog rođenog brata.

foto: Pritnscreen

Njegova rijaliti partnerka Aneli Ahmić ne može da dođe sebi nakon njegovog odlaska, a još uvek nije poznato da li će se vraćati nazad u rijaliti.

- Fali mi baš, neobično je bez njega, evo već osmi dan kako ga nema, rekao mi je taj dan kad je otišao da ga boli glava, stvarno ne znam gde je. Gledam danas na tremu njegovu ekipu Zolu i ostale i samo mi fali on tu sa njima - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

- Pa vratiće se uskoro verovatno ima neki zdravstveni problem -rekla je Žana.

- Ovaj Uroš mene toliko izbaci iz takta kad me tako gleda non stop bolesno. Imam milion problema on hoće da plešem sa njim, da se bacakam tamo po bini. Baš sam se usporila od kako nema Janjuša, on me pokreće, kad nema njega kao da sam u depresiji - dodala je Aneli.

foto: Nikola Andjic, Privatna Arhiva

Inače, Mihailo Janjušević (27), rođeni brat aktuelnog učesnika "Elite" Marka Janjuševića Janjuša pronađen je mrtav u stanu u Beogradu, a sumnja se na samoubistvo.

On je sahranjen na gradskom groblju u rodnom Prijepolju nedaleko od porodične kuće.

Kurir/Alo/Preneo: I.L.

