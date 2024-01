"KO O ČEMU, K**VA O POŠTENJU! MAMI JE ISPALA CIGARETA IZ USTA" O odgovoru Jelene Karleuše čuvenom Minimaksu još se priča!

Pop diva Jelena Karleuša decenijama je uspešno na javnoj sceni, a od tada je uvek u žiži javnosti zbog svojih izjava, sukoba, ali i muzičkih ostvarenja.

Pevačica je imala turbulentan period iza sebe, a u intervjuu za Kurir televiziju progovorila je o stvarima o kojima nije dosad.

Priznaje da je imala mnogo uspona i padova, ali da se ni zbog čega ne kaje:

- Ne mogu da kažem da se kajem, mogu da kažem da sam uvek bila ludo hrabra. Uvek mi je jezik bio brži od pameti, odnosno ekstremna hrabrost se graničila sa ludošću. Samim tim, dolazila sam u situacije kada me napadaju, umesto da se branim, ja uzvratim još jače. To su bile faze mog sazrevanja, ja sam pred kamerama i novinarima zapravo odrasla. Počela sam sa 16 godina, a sada imam 45. Ne umem ništa drugo osim toga da radim. Malo se sećam života pre svega ovoga, prosto sam bila dete pevač, dete šou-biz ličnost, jednom rečju dete zvezda jer je moj prvi album postigao uspeh. Uvek sam bila drugačija, vrlo temperamentna, a možda je on zaslužan za to.

02:00 ZA NOVU GODINU NISAM IMALA ŽELJU DA SE LJUBIM, BILA SAM ZNOJAVA I ZADIHANA Jelena Karleuša šokirala: Ovo sam zatekla kući!

Potom je rekla da je njena majka Divna pokušala da je smiri, uvek je bila glas razuma:

- Moja majka je uvek pokušavala da smiri taj moj temperament, bila je glas razuma, ali sam do mudrih odluka u životu dolazila ipak sama. Hvala joj što je pokušavala, ona se plašila. Eto, desilo se kako se desilo, smirila sam se, odnosno ušla u godine kada je sve manje stresno.

Potom je osvrnula na stresnu situaciju na televiziji kod Minimaksa, kada se zamerila sa Arkanom.

- To je bio neverovatan intervju, jedan od najgledanijih programa, a nešto me Arkan prozivao u medijima. Bila je moja čuvena rečenica koju su oni pogrešno protumačili, a glasila je "svi smo mi u ovom poslu na neki način kur*e, prodajemo talenat, lepotu i mladost za lepotu" ali sam mislila na sve iz javnog sveta, ne samo na pevačice. Naravno, Arkan je reagovao u jednoj emisiji, kada ga je Minimaks pitao "šta misliš o tome što je JK rekla da su sve pevačice kur*ve, a tebi je žena pevačica" a on mu odgovorio "ta mala neka dođe u emisiju i da se izvini" - zapčela je priču JK, pa nastavila:

foto: Printscreen Youtube/ WAR NEVS

- Zove mene Minimaks u sledeću emisiji, a Divna me pratila i pušila cigaru i govori mi da kažem da to nisam ja rekla, da pustim to, ko o čemu kur*a o poštenju, baš će on tebi da kaže ono.... Majke je pokušala da me smiri, ali od svega toga, ja zapamtila jednu rečenicu. Pita mene Minimaks šta imam da izjavim, a ja pogledam u kameru i kažem "Ko o čemu kur*a o poštenju". Priča mi Divna, tada joj ispala cigara iz usta, rekla svi smo gotovi. Ali eto, tada je bilo stresno, a sada je smešno.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

05:01 JK: Duško nema komentar na mene već odavno