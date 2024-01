OVO JE PROŠLOST DAČIĆEVE SNAJKE! Evo šta je zbog Milice Jokić uradila njena majka: Uplašila se pa donela važnu odluku

Pevačica Milica Jokić, proslavila se kao mlada telentovana devojčica moćnog glasa, a sada već krupno korača ka uspehu.

Prvi put se pojavila 2014. godine u takmičenju "Zvezde Granda".

foto: Nemanja Nikolić

Milica je odrasla na Bežanijskoj kosi, a rođena je sa samo 2 kilograma o čemu je jednom prilikom i govorila.

-Trebalo je da se rodim u aprilu, a mama me je na svet donela u februaru. Kada sam se rodila, imala sam svega dva kilograma, a po izlasku iz porodilišta dodatno sam izgubila na kilaži, pa sam imala 1.900 grama. Mama se uplašila i odlučila je da napusti karijeru i vodi računa o meni. Nije želela da to čini dadilja, iako je moja porodica to sebi mogla da priušti, jer smo uvek imali novca - izjavila je nedavno za Informer.

Milica ima i 3 godine mlađeg brata Miloša.

foto: Damir Dervišagić

Pored muzike, pevačica je poznata i po vezi sa sinom Ivice Dačica, Lukom. Ona se sa njim pojavljuje na svim gradskim dešavanjima, ali i privatnim proslavama, a često možemo čuti komentare da su oni svaki dan sve više zaljubljeni jedno u drugo.

Jednom prilikom je za Informer otkrila da voli da zapeva sa Ivicom, kao i koje su im omiljene pesme.

- Obožavam da zapevam sa Ivicom. Pevamo i kada smo kod kuće, ali češće kada nas zovu prijatelji na svoja veselja. Uglavnom nas zovu da dođemo zajedno, da bismo im pevali u duetu. To se sada od nas i očekuje. Ivica i ja imamo svoj repertoar, pa tako uvek pevamo „Miljacku“, „Kad zamirišu jorgovani“, „Ko na grani jabuka“ i „Ponoć“. Te četiri numere su nam omiljene.

foto: Printscreen

2018. godine je bila u grupi Ministarke, a nastupala je i na koncertima velikih muzičkih zvezda - Šabana Šaulića, Zorice Brunclik i Dragane Mirković.

