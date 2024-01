"JA SE ZALJUBIM, ODUŠEVIM, A ONDA MI BUDE DOSADNO" Žika Jakšić progovorio o odnosu sa ženama, pevačica se šokirala: Ti si ŠIZOFREN

Žika Jakšić, poznati producent, muzičar i domaćin emisije "Nikad nije kasno", pričao je o ljubavnom životu.

Kako je sam rekao, on je težak čovek koji voli slobodu.

- Znam koliko je teško biti sa boemom. Ja kažem da sam težak, ne kažem da sam lak - rekao je Žika.

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

- Da li postoji žena koja može da te podnese? - pitala ga je Goca Tržan.

- Ne treba mi žena, ne mogu ja nju da trpim pored mene. Da li razumeš šta je problem? Ja imam svoju slobodu, navikao sam na to mnogo rano. Brak i veza meni neko vreme prijaju, posle to sve prestane. Ja se zaljubim, volim da oduševim, ali to prođe i posle mi je dosadno. Stalno se očekuje nešto od mene, a ja to ne mogu stalno - rekao je Žika na "K1 Televiziji".

foto: Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO/ATAImages

Žika je priznao da voli slobodu i da sa bivšim ženama super funkcioniše.

- Meni ništa ne smeta kod žena, ja imam problem što ja hoću slobodu. Ja izađem u grad kad ja hoću i vratim se kad ja hoću. Ja nisam čovek koji pravi probleme. Ja sam slobodan čovek. Danas sam se čuo sa bivšom ženom, čujemo se oko deteta, sve je složeno kako treba. Ona ima svoje ambicije, i super funkcionišemo. Čujem se i sa prvom ženom. Živim dinamičan život, imam svoj posao. Kad budem onemoćao sa 80, ja ću da nađem neku babu, i onda ćemo da sednemo u autobus da se šetamo po svetu - rekao je on.

- Evo, ja ne znam gde ću danas da idem posle ove emisije - dodao je Žika, na šta mu je Goca odgovorila:

- Ti si potpuno šizofren, genijalan si - rekla je Goca.

Kurir.rs/ Blic/ Preneo: M. J.

Bonus video:

02:46 Žika Jakšić održao spektakularan govor za svoj rođendan